Ценовой войны в Литве пока нет: торговцы объявляют акции

Экономист Александр Изгородин сказал, что цены на продукты, по крайней мере в некоторых сегментах, должны снижаться. Во-первых, из-за снижения цен на сырье и удобрения, а, во-вторых, из-за снижения потребления в Литве.

"Государственное агентство данных показывает, что в Литве в январе, феврале и марте наблюдалось стабильное и значительное снижение продаж продуктов питания", – сказал экономист.

Портал Pricer.lt сообщал, что в апреле корзина самых дешевых продуктов, по сравнению с мартом 2023 г. подорожала на 1,24 евро (1,6%), и была на 11,41 евро (16,7%) дороже, чем в апреле 2022 г.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что, по его мнению, торговые сети пока не хотят снижать общий уровень цен.

"Цены показываем только во время акций или: приложение, программа лояльности, приходите, чипсики вам за 1 цт, если купите на 20 евро. Одним словом, все, что угодно, но только не снижение цен", – сказал Delfi Чепкаускас.

"Ценовой войны нет. (…) Пока последние действия показывают, что привлечение покупателей направлено не на цену, а на дополнительные бонусы, которые покупателю иногда сложно понять. Сети верят, что это принесет пользу", – заметил он.

По его покупателям нужны реальные снижения цен, а не акции. "Покупатель лучше всего реагирует на такую программу лояльности - пришел и купил дешево – здесь и сейчас, а не где-то что-то достал, получил после ста посещений", – заметил Чепкаускас.

Представители крупных сетей, с которыми говорил Delfi, охотно говорили об акциях, но в вопросе активной конкуренции были сдержаннее.

Сеть Iki на прошлой неделе сообщила, что снижает цены на повседневные товары и молоко и сметана будут стоить на 18% дешевле.

"Мы убеждены, что в нынешней ситуации недостаточно делать скидки и объявлять акции. Снижение цен должно быть систематическим и долгосрочным процессом, поэтому мы ищем решения для снижения цен на продукты", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.

Сеть Iki обновила свою систему лояльности, сейчас клиенты будут экономить, участвуя в игре, смогут собирать баллы, которые потом можно обменять на призы – билеты в кино, телевизор и др.

Сеть Norfa отмечает, что сейчас уже есть немногие товары, которые дешевеют. "В магазинах Norfа подешевел кофе, подсолнечное масло, молочные продукты. Но есть товары, которые понемногу дорожают", –сказал представитель сети Дарюс Рилишкис.

Представители Rimi говорят, что с конца апреля были снижены цены на более 300 товаров.

"Эти товары со знаком евро есть в разных категориях: молочные, хлебобулочные, фрукты, овощи, мясо, рыба, а также гигиенические товары – зубная паста, подгузники. Мы хотим, чтобы клиенты чувствовали стабильность не только во время акций, но и каждый день, покупая продукты, могли экономить", – сказала представитель Rimi Олга Сухочева.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что их сеть начала снижать цены уже в феврале. Мы тогда первые начали снижать цены и снижали их не на отдельные товары, а на целые категории. Мы постоянно реагируем на рынок и при возможности снижаем цены", – заметила она.

В числе продуктов, цены на которые были снижены - сливочное масло и сметана бренда, принадлежащего сети, свежая курятина, фисташки, круассаны, булочки с маком и другая выпечка, кофе. В мае снижают цены на хлеб.

Представители Maxima говорят, что их сети в течение длительного времени удается сохранять самые низкие цены на самые дешевые товары. Представитель сети Индре Тракимайте-Шешкувене напомнила и о программе лояльности, обратив внимание на вечерние скидки и другие инициативы

Компания Credeo отметила, что, по данным Eurostat, в Литве за последний год оборот компаний, торгующих продуктами питания, вырос больше, чем в Германии и Швеции. Если в этих странах городов оборот таких компаний вырос меньше чем на 10%, то в Литве и в других странах Балтии - на 20%. Однако представитель Credeo Ромуальдас Трумпа сказал, что оборот растет за счет роста цен, поскольку потребление снижается.

По его словам, есть опасность, что начнется стагфляция, цены не снизятся, а оборот упадет.