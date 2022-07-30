Инга сказала, что по ее мнению, такая ситуация в магазине была не один день.

"Это нормально, когда то же сливочное масло в разных магазинах Rimi продается по цене с разницей в евро? И это не ошибка одного дня. Около нашего дома сливочное масло Rimi Basic стоит 2,39 евро, а на ул. Укмергес в магазине Rimi – 1,39 евро", – вопрошала женщина и поделилась фотографиями.

Delfi связался с представителями Rimi. Глава службы коммуникации Габриэле Шеренене пояснила: "Мы хотим поблагодарить покупательницу за замечание и время, которое она потратила на сообщение об этом. В первом Rimi на том месте, где стоит цена 2.39 евро, должны были положить сливочное масло, которое стоит 2.39, но по ошибке туда положили масло Rimi Basic за 1.39 евро. Работники устранили ошибку, искренне благодарим покупателя за то, что мы смогли исправить ошибку".