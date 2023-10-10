Цена на природный газ в Европе переживает резкий скачок. Причина - прорыв газопровода и нападение на Израиль

В понедельник цена эталона выросла на целых 9,7%, превысив 41 евро за мегаватт-час.

Уже сообщалось, что после сильного шторма, бушевавшего в регионе Балтийского моря, операторы транспортных систем Эстонии и Финляндии приняли решение приостановить работу газопровода Balticconnector в воскресенье утром после обнаружения технических проблем.

Хотя масштабы нынешнего инцидента пока кажутся ограниченными, он подчеркивает уязвимость подводной инфраструктуры после взрывов на газопроводе "Северный поток" год назад, пишет Bloomberg.

По мере того, как в Северном полушарии начинается отопительный сезон, все больше внимания уделяется потенциальным перебоям в поставках после прошлогодней нестабильности на энергетическом рынке, даже несмотря на то, что запасы газа в Европе почти полностью заполнены.

Опасения у участников рынка вызывает также обострение военных действий после того, как исламистская группировка ХАМАС устроила масштабное нападение на Израиль, который ответил развернутой военной операцией.