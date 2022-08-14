Цена на один и тот же товар в разных магазинах той же сети может быть разной

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что разница в ценах в пределах магазинов одной сети возможна.
"Все зависит от политики сети, а некоторые эту политику постоянно меняют. Чаще всего товары дороже в маленьких магазинах в центре города, где аренда дороже", – сказал он.
Эксперт заметил, что в таких случаях не все зависит от места, просто ценами управляют с помощью определенного ассортимента.
"Просто, например, в центре в маленьких магазинах не бывает самых дешевых товаров. Оставляют самые дорогие, так прибыль бывает больше", – пояснил Чепкаускас.
Однако, по его словам, более дорогое сливочное масло в Ниде, чем в Рокишкисе - это ни для кого не секрет.
"Влиять могут и расходы на транспортировку, расстояние до базы, уровень достатка жителей в конкретном регионе, например, в Ниде он один, а в Шедуве - другой, там у людей денег меньше. Раньше на курортах даже были сезонные цены, они были выше, чем в других магазинах. Я имею в виду, такие курорты, как Паланга, Швянтои. В среднем эта разница составляет около 10%", – заметил он.
Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в их сети на самом деле цены зависят от места положения магазина. Эта разница, по его словам, небольшая - несколько центов. "Такая ценовая политика", – сказал он.
Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Габриэле Шеренене, заметив, что цены отличаются в магазинах формата Express.
Она также назвала такие причины разницы цен, как распродажи или специальные скидки в конкретном магазине.
Представитель сети Iki Вайда Будрене также подтвердила, что в разных магазинах цены могут немного отличаться.
"В небольших магазинах IKI Express в центрах городов другой ассортимент, это помогает быстро купить самое необходимое", – сказала она.
Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в их магазинах разницы в ценах нет, ценовая политика национальная - во всех магазинах цены одинаковые за исключением распродаж в конкретном магазине.
Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите также сказала, что во всех магазинах их сети цены одинаковые.
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