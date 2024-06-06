Цена на картофельные блины в Паланге лишила дара речи

Картофельные блины с мясом и сметаной – 16 евро, а если тебе хочется еще и лосося к ним – плюс 5 евро, – с такими ценами в Паланге столкнулся читатель портала Миндаугас. Он сказал, что не поднимает вопрос высоких цен, но заметил, что вряд ли они справедливы, ведь блюдо стоит 1% от средней зарплаты в Литве. Представители кафе заверили, что такая цена действует давно, а блюдо большое, поесть может не один человек.