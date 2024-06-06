2024.06.06 07:00

Цена на картофельные блины в Паланге лишила дара речи

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Bulvinių blynų kaina
Bulvinių blynų kaina
ФОТО: freeskyline | Delfi koliažas

Картофельные блины с мясом и сметаной – 16 евро, а если тебе хочется еще и лосося к ним – плюс 5 евро, – с такими ценами в Паланге столкнулся читатель портала Миндаугас. Он сказал, что не поднимает вопрос высоких цен, но заметил, что вряд ли они справедливы, ведь блюдо стоит 1% от средней зарплаты в Литве. Представители кафе заверили, что такая цена действует давно, а блюдо большое, поесть может не один человек.

„В минувшие выходные я с семьей ездил в Палангу, как всегда хотел сходить на виллу Ramybė за картофельными блинами. Они вкусные, их много, но перед тем, как пойти туда, я решил проверить цены“, – рассказал Миндаугас.

Увиденная цена заставила его менять планы. По его словам, обычные картофельные блины стоили 14 евро, а с мясом и сметаной – 16 евро. Если брать простые блины, дополнительно надо заплатить за соус или сметану - 2 евро, если хочешь взять лосося - еще 5 евро.

„Если берешь с мясом и лососем – 21 евро“, – удивлялся Миндаугас.

„Что я в жизни делаю не так, если не могу себе позволить заказать картофельные блины? Или сумма в 1% от средней зарплаты в Литве за блины из одного из самых дешевых овощей - это нормально?“, – вопрошал он.

Delfi обратился за комментарием к работникам кафе Ramybė. Ее представители заверили, что цены на блины уже давно не меняли.

„У нас порция блинов рассчитана на двоих, а иногда и на троих. Блины жарят свежие, процесс приготовления долгий. Цену мы давно не меняли“, – сказали они.

Ранее член правления ассоциации гостиниц и ресторанов Инга Валайтене уверяла СМИ, что предприниматели литовского взморья обещали не повышать цены даже после повышения НДС.

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