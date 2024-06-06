Цена на картофельные блины в Паланге лишила дара речи

„В минувшие выходные я с семьей ездил в Палангу, как всегда хотел сходить на виллу Ramybė за картофельными блинами. Они вкусные, их много, но перед тем, как пойти туда, я решил проверить цены“, – рассказал Миндаугас.
Увиденная цена заставила его менять планы. По его словам, обычные картофельные блины стоили 14 евро, а с мясом и сметаной – 16 евро. Если брать простые блины, дополнительно надо заплатить за соус или сметану - 2 евро, если хочешь взять лосося - еще 5 евро.
„Если берешь с мясом и лососем – 21 евро“, – удивлялся Миндаугас.
„Что я в жизни делаю не так, если не могу себе позволить заказать картофельные блины? Или сумма в 1% от средней зарплаты в Литве за блины из одного из самых дешевых овощей - это нормально?“, – вопрошал он.
Delfi обратился за комментарием к работникам кафе Ramybė. Ее представители заверили, что цены на блины уже давно не меняли.
„У нас порция блинов рассчитана на двоих, а иногда и на троих. Блины жарят свежие, процесс приготовления долгий. Цену мы давно не меняли“, – сказали они.
Ранее член правления ассоциации гостиниц и ресторанов Инга Валайтене уверяла СМИ, что предприниматели литовского взморья обещали не повышать цены даже после повышения НДС.