Цена на электроэнергию: за неделю выросла на 6%, но для жителей она снизилась

"Производство ветровой электроэнергии в странах Балтии, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 19 проц. Кроме того, поток электроэнергии из шведской торговой зоны SE4 был на 3 проц. ниже, что повлияло на недельную стоимость электроэнергии в Литве".

"Между тем на незначительное снижение цен в Эстонии и Латвии повлиял увеличившийся на 6 проц. поток электроэнергии из Финляндии, где цена на электроэнергию снизилась на 24 проц., в среднем до 70,66 евро/МВтч", — говорит руководитель Отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

Несмотря на рост оптовых цен на электроэнергию, тарифы, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, на прошлой неделе снизились. По данным Литовского агентства энергетики, на прошлой неделе Elektrum Lietuva снизила тарифы в среднем на 15 проц., Ignitis — на 8 проц., Enefit — на 3 проц.

На прошлой неделе цены на электроэнергию в регионе Nord Pool снизились на 23 проц. – до 89,42 евро/МВтч, на что сильнее всего повлияло выросшее на 56 проц. производство ветровой энергии в странах Северной Европы и снижение цен на топливо.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось и составило 9 005 ГВтч, производство увеличилось до 10 041 ГВтч.

Между тем потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю в общей сложности выросло на 2 проц. и составило 575 ГВтч. Потребление в Литве выросло на 2 проц. – до 251 ГВтч, в Латвии – на 1 проц. – до 139 ГВтч, а в Эстонии – на 3 проц. – до 185 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе остался на прежнем уровне и составил 422 ГВтч. В Литве, по сравнению с прошлой неделей, электроэнергии произведено на 4 проц. меньше – 93 ГВтч, в Латвии – на 5 проц. больше – 219 ГВтч, в Эстонии – на 4 проц. меньше – 114 ГВтч.

Общий объем электроэнергии, произведенный тремя странами Балтии за неделю, составил 73 проц. необходимого им объема: в Литве произведено 37 проц., в Латвии 157 проц., в Эстонии 59 проц. электроэнергии, необходимой стране.