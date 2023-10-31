Цена на электроэнергию в странах Балтии в конце октября выросла на 49%

По данным независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, средняя цена электроэнергии на всем энергорынке Nord Pool на прошлой неделе выросла на 170% и составила 60,2 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Норд-Пул составило 8 617 ГВтч, а выработка — 8 976 ГВтч.
На цену электроэнергии больше всего повлияло сокращение на 41% выработки электроэнергии ветряными электростанциями в странах Северной Европы. В странах Балтии на цены также повлияло сохранение энергетического соединения NordBalt между Литвой и шведской тендерной зоной SE4 на рынке электроэнергии Nord Pool. Это было лишь частично компенсировано увеличением потока электроэнергии из Польши и Финляндии. Кроме того, выработка электроэнергии ветряными электростанциями в странах Балтии упала на 48% за неделю.
23-29 октября по сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в странах Балтии в целом выросло на 5% до 549 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3% до 245 ГВтч, в Латвии на 1% до 132 ГВтч и в Эстонии на 7% до 172 ГВтч.
Производство электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе в целом выросло на 19% до 321 ГВтч. Выработка электроэнергии в Литве снизилась на 6% до 125 ГВтч, в Латвии она выросла на 82% до 107 ГВтч, тогда как в Эстонии снизилась на 15% до 89 ГВтч.
На прошлой неделе все три страны Балтии произвели 58% электроэнергии, необходимой для потребления. Производство электроэнергии в Литве удовлетворяет 51% потребности страны в потреблении электроэнергии по сравнению с 81% в Латвии и 51% в Эстонии.