Цена на электроэнергию в странах Балтии в конце октября выросла на 49%

По данным независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, средняя цена электроэнергии на всем энергорынке Nord Pool на прошлой неделе выросла на 170% и составила 60,2 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Норд-Пул составило 8 617 ГВтч, а выработка — 8 976 ГВтч.

На цену электроэнергии больше всего повлияло сокращение на 41% выработки электроэнергии ветряными электростанциями в странах Северной Европы. В странах Балтии на цены также повлияло сохранение энергетического соединения NordBalt между Литвой и шведской тендерной зоной SE4 на рынке электроэнергии Nord Pool. Это было лишь частично компенсировано увеличением потока электроэнергии из Польши и Финляндии. Кроме того, выработка электроэнергии ветряными электростанциями в странах Балтии упала на 48% за неделю.