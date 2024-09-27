Цена на бутерброд на вильнюсском рынке Хале по карману не всем: это как в Женеве или Сан-Франциско

На фото фотографа Аугустаса Диджгальвиса, которым он 25 сентября поделился в фейсбуке, видно, что в заведении Halės Smokehouse бутерброд Reuben стоит 18 евро.
Фотограф писал, что это был самый дорогой бутерброд, который он ел в жизни.
„18 евро за выдержанную в течение недели говядину в центре Вильнюса – это не балтийская и не немецкая цена, такие цены в Женеве и Сан-Франциско. Я оцениваю ее как психологический барьер и определенный ценз - „могу себе позволить“. Это как перо Montblanc за 1000 евро – вещь, которая радует продавца и покупателя, но не окружающих“, – сказал Delfi Диджгальвис.
Он правда заметил, что блюдо сытное, горячее, его можно есть на двоих.
Delfi обратился к директору Baltas medis Юстасу Гвоздёву с вопросом, откуда такая цена?
По словам Гвоздёва, это необычное блюду, его готовят только на рынке Хале, а причина такой цены: сырье и процесс.
„Используют качественные продукты – выдержанное мясо, плавленный сыр raclette, жареный хлеб, горчица местного приготовления, овощи с рынка“, – сказал Гвоздёв.
„Чтобы сделать настоящую пастрому, выдержанную говядину маринуют 4 суток в специальном растворе, потом она проходит стадию сухого маринада (RUB), а затем ее коптят на дубовых дровах 6–8 часов, контролируя температуру, потом ночь охлаждают и регенерируют с помощью жженного масла“, – пояснил Гвоздёв процесс.
На вопрос, часто ли клиенты заказывают этот бутерброд и что говорят о цене, Гвоздёв ответил, что блюдо пользуется популярностью: „Особенно среди туристов, которые узнают, что блюдо из Вильнюса в Нью-Йорк привез литвак Суссман Волк“.