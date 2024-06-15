Цена чашки кофе в Паланге ошеломила: такого не найти даже в Монако

Читатель рассказал, что в минувшие выходные он побывал в куротной Паланге, где посетил несколько кафе. В одном из них, „Pušų paunksnėje“, по его словам, его поразила цена на кофе.
„Мы вчетвером позавтракали, выпили кофе, оплатили счет, а потом вместе с моими друзьями „сверили счета“, чтобы узнать, сколько мы заплатили“.
К моему удивлению, цена кофе флэт уайт составила 9 евро. Разве это адекватная цена? Особенно если учесть, что черный кофе стоил 4 евро, а капучино - 5 евро“, - спросил мужчина. На следующий день, зайдя в другое кафе, он сказал, что заплатил 4 евро за тот же самый кофе флэт уайт.
„Поскольку мы обратили внимание на цену только потом, я не сфотографировал, как выглядела чашка, но она была точно такой же, как и у капучино.
Подозреваю, что это была самая высокая цена в Литве. Таких цен вы не найдете даже в Монако“, - размышляет Линас. „Delfi“ связался с рестораном „Pušų paunksnėje“. Инга Вайнорене, управляющая рестораном, заверила, что цены в последнее время не менялись.
„Флэт уайт готовится из двойного эспрессо и взбитого молока. Один эспрессо стоит 4 евро, а молоко - 1 евро. Я также должна отметить, что цена кофе флэт уайт также указана в меню - 9 евро“, - пояснила она.
Недавно Delfi также писал об невероятной цене картофельных блинов в Паланге, на что обратили внимание посетители. По словам другого читателя, простые картофельные блины стоят 14 евро, а если вы хотите их с мясом и сметаной - 16 евро.
Однако при первом случае за гарнир придется платить отдельно, так как ни соус, ни сметана не входят в стоимость. Последний обойдется еще в 2 евро, а если вы захотите лосося - в 5 евро.
„Так что если вы покупаете его с мясом и лососем, то это 21 евро“, - удивляется Миндаугас.
Тогда в кафе vila „Ramybė“ заверили, что порция блинов рассчитана на двух-трех человек.