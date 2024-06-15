Цена чашки кофе в Паланге ошеломила: такого не найти даже в Монако

Читатель рассказал, что в минувшие выходные он побывал в куротной Паланге, где посетил несколько кафе. В одном из них, „Pušų paunksnėje“, по его словам, его поразила цена на кофе.

„Мы вчетвером позавтракали, выпили кофе, оплатили счет, а потом вместе с моими друзьями „сверили счета“, чтобы узнать, сколько мы заплатили“.

К моему удивлению, цена кофе флэт уайт составила 9 евро. Разве это адекватная цена? Особенно если учесть, что черный кофе стоил 4 евро, а капучино - 5 евро“, - спросил мужчина. На следующий день, зайдя в другое кафе, он сказал, что заплатил 4 евро за тот же самый кофе флэт уайт.