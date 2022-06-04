Цена бензина во всех странах Балтии превысила 2 евро за литр

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Риге. Самая высокая цена на дизтопливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС "Circle K" в Риге на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 3,5% - до 2,044 евро за литр, цена дизтоплива - на 3,7% до 1,944 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подорожал на 6,2% до 2,059 евро за литр, дизельное топливо - на 3,9% до 1,839 евро за литр.

На заправках "Circle K" в Таллине цена бензина 95-й марки выросла на 6% и в пятницу составила 2,119 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 6,6% до 1,949 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге не изменилась и в пятницу составляла 0,815 eвро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 1,1% до 0,94 евро за литр, в Вильнюсе - на 1,2% до 0,872 евро за литр.