"На основании опубликованных данных Департамента статистики, нельзя с уверенностью сказать, стали ли литовские товары во время войны экспортироваться в Россию через другие страны СНГ. Однако при распределении экспорта товаров по категориям можно заметить, что сократившиеся части экспорта в Россию не являются теми частями экспорта, которые значительно возросли в другие страны СНГ", – в пресс-релизе ЦБ утверждает главный экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Криступас Прибуйшис.

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По словам экономиста, проведя анализ изменений структуры экспорта транспортных средств, машин, а также продукции химической и пластмассовой промышленности по сравнению с данными третьей четверти 2021 и 2022 годов, подобных тенденций ЦБ не заметил.

По данным Центробанка, за сравнительный период часть экспорта в Россию в общей структуре литовского экспорта сократилась на 4 проц. пункта, а в страны СНГ выросла на 4,2 проц. пункта.

По мнению К. Прибуйшиса, рост экспорта в страны СНГ (не считая России) после начала войны в Украине в большей мере обусловлен возросшим экспортом транспортных средств, нефти и нефтепродуктов, природного газа, электричества и иных минеральных продуктов.

Что касается минеральных продуктов, то их, за сравнительный период, экспортировано больше как в Россию, так и в страны СНГ (1,62 проц. пункта в Россию и 0,8 пункта в СНГ).

По словам экономиста, возросший экспорт упомянутых продуктов в Россию был обусловлен возросшим экспортом электроэнергии, возможно из-за электроэнергии, поступающей через Литву в Калининград, также выросшими ценами на электричество, а рост экспорта в другие страны СНГ обусловлен увеличением экспорта электроэнергии в Беларусь.

По его словам, несколько соразмернее менялся экспорт продукции химической промышленности, доля в другие страны СНГ увеличилась на 0,5 проц. пункта, а в Россию – около 0,7 проц. пункта.

По оценке ЦБ, наиболее сократился экспорт машин и оборудования в Россию, а в страны СНГ он несколько увеличился. Доля экспорта транспортных средств в общей структуре экспорта страны сократился на 0,39 проц. пункта, в то время как в страны СНГ – возрос на 1,84 проц. пункта.

Однако, рассуждает К. Прибуйшис, такой рост экспорта обусловлен ростом внутреннего спроса, когда, в прежде всего в Беларуси, нарушились поставки автотранспортных средств из России.

"Возросший экспорт автомобилей в Беларусь не связан с сокращением доли экспорта этих товаров в Россию, это скорее можно объяснить возросшим внутренним спросом на автотранспортные средства — в основном автомобили и другую автотехнику" — говорит экономист ЦБ.

В то же время среди экспортируемых машин и оборудования, а также продукции химической и пластмассовой промышленности наиболее сократившаяся часть экспорта в Россию это — приспособления для трубопроводов из углеродных материалов, типовые механические устройства, жидкостные и воздушные насосы.