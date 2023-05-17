"В основном можно выделить две главные причины, как из-за снижения спроса компаний на новые кредиты, так и из-за снижения потребности в инвестиционных кредитах, а также из-за подорожания кредитования. Также, со стороны предложения, банки стали ужесточать стандарты кредитования", – сказал А. Прапестис на заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) в среду.

"Глядя на тенденции кредитования, мы не видим чрезмерных ограничений со стороны банков. То, что ожидалось в ответ на повышение процентных ставок, то замедление и есть на сегодняшний день", — подчеркнул он.

Представитель БЛ заверил, что на кредитование также влияют и долгосрочные структурные факторы, а компании в первую очередь берут взаймы не только у кредитных организаций, но и активно используют внутренние ресурсы — господдержку, помощь Евросоюза, займы у других компаний и альтернативные источники финансирования из банковского сектора.

Результаты опросов компаний, проведенных БЛ, как и результаты опросов европейских компаний говорят о том, что литовские компании по-прежнему расценивают доступность кредитования в Литве как ограниченную – доля отклоненных кредитных заявок все еще одна из самых высоких по ЕС. Эту тенденцию мы наблюдаем с 2017 года", — заявил А. Прапестис.

"Компаниям не хватает информации о возможностях источников финансирования и их совокупности. Также некоторые компании финансово неграмотны, они не подают все необходимые документы при получении кредита или работают с отрицательным капиталом", – отметил он.