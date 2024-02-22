C лета Ryanair откроет три новых маршрута из Каунаса

"Этим летом мы перемещаем в Каунас еще один самолет Boeing 737, что представляет собой дополнительную инвестицию в размере 92,5 млн евро. Мы ожидаем, что поток рейсов в Каунасе в этом летнем сезоне увеличится на 18% и превысит 1,2 млн пассажиров", - сказала пресс-секретарь Ryanair Алиция Вуйчик-Голебевска.
По ее словам, в летнем сезоне 2024 года Ryanair планирует открыть три новых направления из Каунаса – Берлин, Пизу и Задар.
Всего Ryanair будет базировать в Каунасе три самолета, что, по расчетам компании, означает инвестиции в размере более 277 млн евро, сообщили Литовские аэропорты.
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