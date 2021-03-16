C июня Ryanair будет летать из Каунаса в Ливерпуль

Летом рейсы будут осуществляться два раза в неделю, первый намечен на 4 июня, сообщила компания во вторник.

В январе компания заявила, что по причине пандемии сокращает число рейсов по всей Европе. В Литве она временно остановила все рейсы из Вильнюса и Паланги, несколько месяцев будет летать только из Каунаса в Дублин.