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С июня ирландская авиакомпания Ryanair начнет летать в новом направлении – из Каунаса в британский Ливерпуль.
C июня Ryanair будет летать из Каунаса в Ливерпуль
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Летом рейсы будут осуществляться два раза в неделю, первый намечен на 4 июня, сообщила компания во вторник.

В январе компания заявила, что по причине пандемии сокращает число рейсов по всей Европе. В Литве она временно остановила все рейсы из Вильнюса и Паланги, несколько месяцев будет летать только из Каунаса в Дублин.

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