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Президент Литвы Гитанас Науседа назначил членом правления Центробанка своего бывшего советника Симонаса Крепшту. Он стал пятым членом правления, это место некоторое время оставалось свободным.
Новым старшим советником президента по социально-экономическим вопросам назначена Ирена Сегаловичене, сообщила администрация президента.
С. Крепшата в последние два года был старшим советником президента, до этого более десяти лет занимал различные должности в Центробанке.
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