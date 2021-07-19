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Президент Литвы Гитанас Науседа назначил членом правления Центробанка своего бывшего советника Симонаса Крепшту. Он стал пятым членом правления, это место некоторое время оставалось свободным.
Simonas Krėpšta
Simonas Krėpšta
© DELFI / Kiril Čachovskij

Новым старшим советником президента по социально-экономическим вопросам назначена Ирена Сегаловичене, сообщила администрация президента.

С. Крепшата в последние два года был старшим советником президента, до этого более десяти лет занимал различные должности в Центробанке.

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