2024.08.28 20:03

Бывшие руководители ИАЭС осуждены за злоупотребление служебным положением

 
ELTA
ru.DELFI.lt
PROJEKTAI - 75517
PROJEKTAI - 75517
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Бывшие руководители госкомпании Игналинская атомная электростанция (Ignalinos atominė elektrinė) (ИАЭС) Дарюс Янулявичюс и Освалдас Чюкшис, а также трое представителей частных компаний, были признаны виновными в преступных деяниях коррупционного характера, совершенных организованной группой при продаже имущества ИАЭС.

Апелляционный суд Литвы оштрафовал бывшего генерального директора ИАЭС Янулявичюса на 47 075 евро и на 4 года лишил его права работать на государственной службе, занимать руковдящие должности в госкомпаниях, учреждениях и других учреждениях.

Бывший гендиректор ИАЭС и бывший дипломат Чюкшис в совокупности был оштрафован на 22 596 евро и арестован на 50 суток с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца, сообщили в прокуратуре.

Бывшему руководителю коммерческого отдела ИАЭС Лаурусу Пуслису суд назначил штраф в размере 41 275 евро и 60 суток ареста с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца.

Его также лишили права работать на государственной службе, занимать руководящие должности в государственных предприятиях, учреждениях и других учреждениях на 4 года.

Уполномоченный представитель немецкой компании Г. Б. был оштрафован на 48 280 евро, директор литовской компании К. Н. – на 30 502 евро, а гражданин ФРГ П. З. – на 48 958 евро.

Данный приговор вступил в силу сразу после его оглашения.

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