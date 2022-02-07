Бывшее руководство Grigeo Klaipeda: Пангонис дал указание загрязнять Куршский залив

В обвинительном акте, обзор которого опубликовал в понедельник новостной портал 15min.lt, цитируется бывший генеральный директор Grigeo Klaipeda Видас Бержонскис. Он утверждает, что во время заграничной командировки получил от Пангониса указание "спускать мимо".

Являвшийся в то время начальником производства картонной фабрики Йонас Гаралис утверждал, что получил от Пангониса следующую инструкцию: "Продолжайте, спускайте мимо в темное время суток".

Сам Пангонис возлагает ответственность за загрязнение на обоих этих людей, сообщает портал 15min.lt.

"Я полностью принимаю на себя моральную ответственность в качестве основного акционера группы компаний, но категорически отвергаю обвинения, выдвинутые тогдашними руководителями компании, уклоняющимися от ответственности", — говорится в комментарии, присланном Пангонисом BNS.

"Верю, что все сомнения будут развеяны и ответственность конкретных лиц будет объективно оценена к началу судебного разбирательства", - сказал он.

По словам Пангониса, после инцидента компания инвестирует в экологические проекты, сотрудничает с властями и делает все возможное, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

В начале января Клайпедская участковая прокуратура передала в суд уголовное дело о загрязнении Куршского залива.

Подозрения в нарушении природоохранного законодательства, подделке и уничтожении документов и злоупотреблениях были предъявлены компании и 14 физическим лицам. Среди возможных подозреваемых - Пангонис и глава Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас.

Виновным в загрязнении может грозить до шести лет тюрьмы, а Grigeo Klaipeda – штраф в размере до 5 млн евро.

Кроме того, суду передан и гражданский иск экологов на более чем 48 млн. евро о возмещении имущественного ущерба, причиненного окружающей среде Grigeo Klaipeda.