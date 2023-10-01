Бывшая официантка осуществила свою мечту: старый буфет стал рестораном

До этого Айсте работала официанткой, главой администрации, главой филиала и даже директором компании. Большая часть сфер деятельности не имела ничего общего с общепитом.
"Эта идея пришла из прошлого, когда я, будучи студенткой, работала официанткой. Я работала в панемунском ресторане Unija, а потом – по студенческой программе Work and Travel - в Америке. Там мне надоела работа горничной, поэтому я через друзей нашла работу официантки, затем меня назначили администратором – я планировала и принимала заказы", – рассказала предприниматель.
Ей нравится культурная деятельность, музыка, отсюда и название ресторана "Сцена" (Scena).
Семья Венскутонисов живет в Эжереляй (в нескольких километрах от Запишкиса). Женщина с мужем часто, проезжая мимо заброшенного здания, говорила о возможности его реновации.
"Это здание с историей. Раньше здесь была пекарня и магазин, потом буфет и пивная, у которой была нехорошая слава. Недавно мы узнали, что когда-то здесь был Дом культуры. Через два года после первой мысли о покупке, мы купили участок. Сначала хозяйка просила высокую цену, потом не продавала, позже мы вернулись к переговорам", – сказала женщина.
В рамках одного из проектов семья получила 74 000 евро на капитальный ремонт, но конечная сумма инвестиций - сотни тысяч, поэтому пришлось брать кредиты.
Ресторан "Сцена" открылся в мае 2023 года.
По словам Венскутонене, несмотря на экономические вызовы, бизнес держится неплохо, клиентов достаточно. Летние результаты хорошие.
Она сказала, что самым тяжелым периодом было лето 2022 года из-за энергетического кризиса и высокой инфляции. Поэтому в феврале пришлось поднять цены.
"Сильно подорожали продукты, потом выросла минимальная зарплата (...). Лето мы как-то пережили, но я очень боялась зимы, не знала, чего ждать. Были и невеселые вечера, когда мы обслуживали всего один столик, но в выходные людей было больше. Сейчас в сентябре, тоже в середине недели живем спокойнее", – сказала предприниматель.
Сейчас главный вызов ресторана – рабочая сила, потому что работавшие летом студенты ушли.
Летом в ресторане работают 20 человек: 10 на кухне и 10 официантов.
В ресторане выступают и исполнители, здесь звучит живая музыка.
"Я сама пела в любительском ансамбле дома культуры, музыка мне нравится, поэтому я хотела, чтобы музыка была рядом. Мы проводим и любительские концерты и концерты профессионалов", – сказала Венскутонене.