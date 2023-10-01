Бывшая официантка осуществила свою мечту: старый буфет стал рестораном

До этого Айсте работала официанткой, главой администрации, главой филиала и даже директором компании. Большая часть сфер деятельности не имела ничего общего с общепитом.

"Эта идея пришла из прошлого, когда я, будучи студенткой, работала официанткой. Я работала в панемунском ресторане Unija, а потом – по студенческой программе Work and Travel - в Америке. Там мне надоела работа горничной, поэтому я через друзей нашла работу официантки, затем меня назначили администратором – я планировала и принимала заказы", – рассказала предприниматель.

Ей нравится культурная деятельность, музыка, отсюда и название ресторана "Сцена" (Scena).

Семья Венскутонисов живет в Эжереляй (в нескольких километрах от Запишкиса). Женщина с мужем часто, проезжая мимо заброшенного здания, говорила о возможности его реновации.