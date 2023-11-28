Бытовым потребителям в Литве обещают, что газ станет дешевле в следующем году

По его словам, на 4 цента/куб. м газа будет дешевле для тех, кто использует его для приготовления пищи (первая группа потребителей), на 7 центов/куб. м для тех, кто отапливает им свое жилье (для второй группы потребителей).
"Тарифы на природный газ могут снизиться для обеих групп потребителей", - сказал журналистам в понедельник Р. Поцюс.
"От того, сколько потребители платят сейчас. От фактически действующих сегодня тарифы снизятся на 4-7 центов за кубометр", - сказал он.
По словам главы ГСРЭ, такие изменения тарифов предусмотрены в проекте "Ignitis". Компания является единственным поставщиком природного газа бытовым потребителям.
В настоящее время тариф на поставку природного газа для приготовления пищи составляет 1,36 евро за кубический метр. Для тех, кто использует газ для отопления, он составляет 0,87 евро/куб. м. В дополнение к тарифу, установленному ГСРЭ, вторая группа пользователей также платит постоянную составляющую в размере 3,99 евро.
При этом, по словам Р. Поцюса, с января тариф на электроснабжение достигнет 21,4 цента за киловатт-час.
"Это почти на 4 процента ниже нынешнего", - сказал глава ГСРЭ, отметив, что за счет снижения тарифа потребителям общественного электроснабжения будут возвращены 13 млн. евро.
"Мы оцениваем ту часть в 13 млн. евро, которая представляет собой переплату потребителей за электроэнергию, именно общественное электроснабжение, за первое полугодие 2023 года. И возвращаем потребителям", - сказал Р. Поцюс.
Цена на общественное электроснабжение актуальна только для потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии. Эта группа потребителей может выбрать независимого поставщика до 2026 года.
ГСРЭ утвердит окончательные тарифы на первое полугодие следующего года до 30 ноября.