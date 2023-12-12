Была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, были задержаны шесть рейсов

"В Вильнюсском аэропорту из-за поломки оборудования, которое используют для обработки самолетов противообледенительной жидкость, во вторник утром были задержаны некоторые рейсы", – сказал Delfi пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

По данным компании не удалось вовремя обработать некоторые самолеты.

"Сейчас проблема уже решена. Технические неполадки повлияли на 6 рейсов, самолеты вылетели с опозданием", – прибавил он.

На сайте Вильнюсского аэропорта сейчас нет информации о задержке рейсов, все самолеты вылетают своевременно, опаздывают некоторые самолеты, которые должны прилететь в Вильнюс.