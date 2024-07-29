Буря сказалась и на работе торговых сетей: некоторые магазины даже не открылись

Стихия в понедельник сказалась практически на всех сферах жизни. Некоторые улицы в городах были непроходимыми, были нарушены поставки электроэнергии. Не удалось избежать жертв – в микрорайоне Григишкес поваленное ветром дерево убило женщину.
Буря сказалась и на работе торговых сетей. Представители торговых сетей подтвердили Delfi, что не открылись некоторые магазины.
Пресс-секретарь сети Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что не открылись несколько магазинов в тех районах, где нет электричества.
„Сейчас не работает магазин Iki Riešė (ул. Молету, 13-1, Реше, Вильнюсский район), Iki Aukštadvaris (ул. Аукштадварё, 28, Тракайский район), Iki Rudamina (ул. Гамиклос, 26, Рудамина, Вильнюсский район), Iki Nemėžis (ул. В.Сирокомлес, 17, Немежис, Вильнюсский район), Iki Dzūkija (ул. Гардино, 2, Меркине), Iki Pagiriai (ул. Дурпю, 40, Пагиряй, Вильнюсский район).
„Они откроются, когда восстановят поставки электроэнергии“, - сказала Китове.
Остальные магазины сети работают в обычном режиме.
Представитель сети Maxima Индре Тракимайте–Шяшкувене сказала, что сегодня утром ветер и дождь сказался на работе магазинов сети по всей Литве – одни не открылись из-за проблем с электроэнергией, в основном это касалось Вильнюса и Вильнюсского .
„Еще несколько магазинов вовремя не открыли из-за того, что в торговом зале из-за дождя образовались лужи. Кроме того, ветре поломал навесы для продуктовых тележек, вывески“, – указала представитель сети.
До сих пор наблюдаются проблемы с поставками овощей и фруктов, поскольку на складе в Вильнюсе не было электричества.
Представитель сети Lidl Lietuva Антанас Бубнялис сказал Delfi, что из-за бури проблемы были с тремя магазинами Lidl. В двух поставки электричества восстановлены – в одном магазине в Каунасе и в Неменчине.
„С 13 ч. из-за проблем с электричеством не работает магазин в Салининкай“, – сказал он.
Пресс-секретарь сети Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что сейчас не работают 4 магазина Norfа: 3 в Вильнюсе и Вильнюсском районе и 1 в Молетском районе.
Владелец сети Дайнюс Дундулис сказал, что на забор одного из складов упало дерево.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене сказала, что в понедельник временно не работали 6 магазинов Rimi.
„Были закрыты магазины Rimi в Йонаве, Лентварисе, Вильнюсе (на ул. Жвайгждикю и Линксмои) и Вильнюсском районе (ул. Жиргу), сейчас они работают. Пока не работает магазин сети в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес“, – сказала Красаускене.