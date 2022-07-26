Бумажная фабрика из Литвы передает четыре противодронных системы Украине

"Новый пакет помощи мы подготовили с работниками во время традиционного летнего праздника. Поскольку работники нашего украинского предприятия из-за войны приехать не могли, мы сообща решили их поддержать. Поэтому от их имени посылаем нужное подкрепление на фронт. Начав оказывать помощь с самого начала войны, мы продолжим это, сколько потребуется. И надеемся уже в будущем году принять свою команду украинцев, традиционно в Литве", – сказал президент Grigeo Гинтаутас Пангонис.

Противодронные системы, прозванные украинцами "литовскими пушками", производит литовское общество NT Service. Их приобретение и доставку на фронт Grigeo осуществляет вместе с организацией Blue / Yellow.

После нападения на Украину общество уже выделило 35 тыс. евро гуманитарной помощи в Украине – на продукты питания, средства гигиены, приобретение других нужных вещей людям, пострадавшим от войны.

В сотрудничестве с литовским Красным Крестом Grigeo безвозмездно производит упаковку для гуманитарной помощи.

В Украине действует принадлежащее группе предприятий общество по производству гофрированного картона Mena Pak. Приостановив работу в первый день войны, в мае общество возобновило производство.

Бумага в Украине включена в список стратегического сырья. Обеспечением сырьем воюющей страны занимается „Grigeo Klaipėda“.