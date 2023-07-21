Бум спроса на усадьбы в Литве не стихает: их скупают за внушительные суммы

Цены варьируют от 3000 до одного миллиона евро
Цены на усадьбы для отдыха варьируют в широких пределах. Дом в худшем состоянии можно купить за 10 000 евро, но его нужно будет отремонтировать. Цена более дорогой усадьбы может достигать 200-500 тысяч евро. Все зависит от его расположения, окружающей природы и благоустройства.
Руководитель агентства недвижимости Renatos namai Рената Богушявичене говорит, что сейчас интерес к усадьбам несколько ниже, чем во время пандемии, но они остаются актуальными. Жители Литвы выбирают более дорогие усадьбы в Молетском, Тракайском, Ширвинтском районах. Более дешевые усадьбы, дальше от Вильнюса, можно купить на треть дешевле. В Игналинском, Зарасайском районах такие усадьбы можно найти даже за полцены.
По данным портала по продаже недвижимости aruodas.lt, в некоторых усадьбах цена за квадратный метр достигает всего 70 евро, а в некоторых, похоже, как и в Вильнюсе, достигая 1,5-2 тысяч евро и даже больше.
Например, дом площадью 49 кв. метров с 25 акрами земли вокруг него можно купить за 3900 евро в Швенченском районе. Стоимость усадьбы площадью почти 70 кв. м с 13 акрами земли в Калварийском самоуправлении составляет 3999 евро. Кирпичный дом площадью 64 кв. метров с прилегающим участком в 40 соток, у озера в Зарасайском районе, стоит всего 4500 евро.
Более новые, отремонтированные усадьбы, расположенные на берегу озера или посреди леса, могут стоить внушительных сумм. Например, усадьба площадью 178 кв. метров в окружении соснового леса в Молетском районе с 97 сотками земли продается почти за миллион евро. Столько же стоит современная усадьба сельского туризма площадью 1324 квадратных метра, окруженная 600 акрами земли в Игналинском районе. В более дорогих усадьбах часто бывает не одна постройка, а вокруг раскинулся огромный участок земли, нередко достигающий даже нескольких гектаров.
По словам Р. Богушевичене, цена усадьбы зависит от многих аспектов. Если клиент хочет усадьбу, куда он будет иногда приезжать отдыхать, скажем, на выходные или несколько дней, ему часто не нужна отремонтированная или современная усадьба. Цена также зависит от региона. Обычную, небольшую усадьбу, скажем, в Зарасайском районе, можно приобрести за 15-20 тысяч евро. Конечно, есть и более дешевые варианты. В Молетском районе такую же усадьбу можно было купить за 20-25 тысяч евро, если она была построена до или во время войны.
"На цены также большое влияние оказывает окружающая природа. Если бы мы к обычной усадьбе добавили озеро, даже в самом дешевом регионе, его цена достигла бы уже 50-60 тысяч. Если усадьба отремонтирована, ее цена увеличивается в зависимости от того, как она отремонтирована. Если это усадьба современной постройки, с современным ремонтом, то она будет стоить значительно дороже, но такие постройки следует рассматривать не как усадьбы, а как жилую недвижимость. Усадьба предназначена для отдыха, хобби, второго жилья, но не основного дома", — пояснила собеседница.
Ищут усадьбу для отдыха, но хотят с удобствами
Потребности жителей Литвы в домах для отдыха разнятся не меньше, чем стоимость имущества. По словам эксперта по продаже недвижимости, усадьбой нельзя назвать современный дом нового строительства со всеми удобствами. В этом случае объект недвижимости считается жилым.
Эксперт подчеркнула, что самым важным критерием для литовцев при выборе усадьбы является окружающая природа. Кому-то нравятся огороженные территории, расположенные рядом с озером, другим - усадьбы на холме, чтобы был виден горизонт. Есть люди, которые ищут хуторские усадьбы. Другие хотят, чтобы поблизости было поселение.
"Для большинства покупателей важна канализация и водоснабжение усадьбы. Хотя литовские усадьбы обычно имеют локальную канализацию и водоснабжение с помощью насоса. Если усадьба находится рядом с населенным пунктом, то вода оттуда, так удобнее для жителей. Большинству нужны удобства. Есть и те, кто ищет настоящую старинную усадьбу, без удобств, но гораздо меньше. Есть клиенты, которые хотят иметь колодец, чтобы самим носить воду, но их меньше", — сказала эксперт. Хотя усадьба зачастую не являются самой дорогой недвижимостью, ее обычно покупают в качестве второго жилья для отдыха. Для таких случаев жители Литвы используют сбережения, а кредиты в банках берут реже.
Руководитель отдела финансирования частных клиентов банка SEB Модестас Керас сказал, что в настоящее время, когда речь идет о покупке второго дома, в том числе усадьбы в кредит, интерес со стороны клиентов не выше обычного: "Подавляющее большинство клиентов обращаются к нам для покупки основного дома – предназначенного для клиента или его семьи, и такие кредиты составляют подавляющее большинство. На долю второго жилищного кредита приходится до 15 проц. рынка от общего количества кредитов".
Экономический кризис последних лет значительно повысил цены на строительные работы, ремонт и услуги. Купив старую усадьбу потребуются дополнительные затраты. Правда, литовцы до сих пор активно интересуются старыми зданиями и ремонтируют самостоятельно.
Ремонт усадьбы часто становится одним из способов отдыха в свободное время или даже хобби. Существенного разрыва между покупкой усадеб в худшем состоянии и современными отремонтированными усадьбами пока не видно. По словам Р. Богушявичене, литовцы покупают, как отремонтированные, так и усадьбы без ремонта.
"Есть группа людей, которые хотят сами отремонтировать усадьбу, своими руками. Они покупают и ремонтируют независимо от цены усадьбы. Другим нравится творить, и ремонт усадьбы становится хобби в свободное время. Есть даже люди, которые покупают исключительно старые усадьбы, прекрасно обустраивают их, ремонтируют, если нужно, реставрируют, а потом продают и ищут другую", — рассказала эксперт.