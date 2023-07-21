Бум спроса на усадьбы в Литве не стихает: их скупают за внушительные суммы

"Для большинства покупателей важна канализация и водоснабжение усадьбы. Хотя литовские усадьбы обычно имеют локальную канализацию и водоснабжение с помощью насоса. Если усадьба находится рядом с населенным пунктом, то вода оттуда, так удобнее для жителей. Большинству нужны удобства. Есть и те, кто ищет настоящую старинную усадьбу, без удобств, но гораздо меньше. Есть клиенты, которые хотят иметь колодец, чтобы самим носить воду, но их меньше", — сказала эксперт. Хотя усадьба зачастую не являются самой дорогой недвижимостью, ее обычно покупают в качестве второго жилья для отдыха. Для таких случаев жители Литвы используют сбережения, а кредиты в банках берут реже.