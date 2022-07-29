Брюссель: ЕС не может полностью прекратить выдачу виз россиянам

"Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьей граждан стран ЕС, журналисты и диссиденты", - заявили в Брюсселе.

Санкции ЕС "главным образом" направлены против российских властей и элит с целью не допустить финансирования войны против Украины, а не против простых россиян, заявили в Еврокомиссии.

Ранее в Финляндии призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине.