Brussels Airlines прекратит полеты между Вильнюсом и Брюсселем

Однако их планируется возобновить с начала летнего сезона следующего года в конце марта, подтвердила BNS компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").
"Мы получили их официальную информацию об остановке полетов с конца октября, но мы также получили их планы о возобновлении этого маршрута в летний сезон следующего года", — сказал представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.
Первым о приостановке полетов сообщил новостной портал 15min.lt, которому это подтвердили представители Brussels Airlines.
"Из-за низкого спроса между Брюсселем и Вильнюсом в зимний сезон эти рейсы в этот период выполняться не будут. Поскольку спрос на такие рейсы был низким, количество пострадавших клиентов также было небольшим", — говорится в ответе компании.
Прямые рейсы авиакомпании Ryanair будут доступны из Каунаса в аэропорт Шарлеруа в Бельгии, который находится в 50 км от центра Брюсселя.
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