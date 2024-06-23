Бронирования жилья на отдых: банки блокируют переводы на известную платформу

„Я пыталась сделать заказ, но ничего не вышло. Они продолжали посылать сообщения о том, что банк отклоняет платеж“, - рассказала она и уточнила, что это около 400 евро. По ее словам, такие же платежи пытались совершить и другие люди, имеющие счета в других банках, действующих в Литве, но счета также отклонялись. „После того, как я позвонила в Airbnb и объяснила ситуацию, мне сказали, что с их стороны все работает, но проблема в наших банках“, — удивилась Аквиле.