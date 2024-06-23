Бронирования жилья на отдых: банки блокируют переводы на известную платформу

Не смогла заплатить
Читательница рассказала, что собирается отправиться в горы и ищет жилье через известную международную платформу Airbnb. Однако, найдя подходящий вариант, оплатить его не удалось.
„Я пыталась сделать заказ, но ничего не вышло. Они продолжали посылать сообщения о том, что банк отклоняет платеж“, - рассказала она и уточнила, что это около 400 евро. По ее словам, такие же платежи пытались совершить и другие люди, имеющие счета в других банках, действующих в Литве, но счета также отклонялись. „После того, как я позвонила в Airbnb и объяснила ситуацию, мне сказали, что с их стороны все работает, но проблема в наших банках“, — удивилась Аквиле.
„В банке мне объяснили, что переводы блокируются, потому что Airbnb не просит подтвердить личность плательщика с помощью SMART ID или другого метода аутентификации, и в данном случае мы только ввели данные карты.
Затем консультант объяснил, что некоторые компании просто не хотят инвестировать в более безопасный способ оплаты. В прошлом году мы заказывали ночлеги через Airbnb, но в этом году это сделать сложно“, — сказала она.
Предложили выбрать другой способ оплаты
Руководитель отдела коммуникаций Ассоциации банков Литвы Айсте Вябярайте заверила Delfi, что законом предусмотрено, когда именно необходимо производить платежи путем аутентификации плательщика. „Согласно требованиям Второй директивы о платежных услугах Европейского парламента и Совета (PSD2), при оплате картой в интернет-магазинах обязательно устанавливается личность владельца карты, а это означает, что если сумма платежа транзакция в соответствии с требованиями PSD2 превышает установленный лимит, транзакция должна быть дополнительно одобрена средством строгой аутентификации (SCA).
Эти требования вступили в силу в 1 января 2021 года и применимы к продавцам и эмитентам карт в странах Европейской экономической зоны. Они направлены на усиление безопасности карточных платежей“, - пояснила представитель Ассоциации.
По ее словам, в тех случаях, когда продавец, скажем, электронный магазин, не соблюдает строгое требование к средству аутентификации, кредитные организации не могут одобрить такую транзакцию. Она пояснила, что в целом подобные случаи не являются распространенной проблемой.
Узнайте заранее, какие способы оплаты поддерживает интернет-магазин. Продавцы обычно предоставляют как минимум несколько вариантов. Если вы убеждены в безопасности электронного магазина, проверили рекомендации знакомых, отзывы - если не получается оплатить одним способом, выберите другой способ оплаты
„Узнайте заранее, какие способы оплаты поддерживает интернет-магазин. Продавцы обычно предоставляют как минимум несколько вариантов. Если вы убеждены в безопасности электронного магазина, проверили рекомендации знакомых, отзывы - если не получается оплатить одним способом, выберите другой способ оплаты“, - порекомендовал представитель Ассоциации.
По ее словам, проверить, использует ли магазин сертификат системы шифрования данных (SSL), можно, посмотрев надпись на веб-адресе магазина. „Она должна быть с буквой „s“. Например: https://“, — пояснила она.