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Лучшим архитектурным проектом реконструкции комплекса Вильнюсского железнодорожного вокзала Green connect признана работа крупнейшей британской архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сообщила мэрия.
GREEN CONNECT
GREEN CONNECT
© Architektų vizualizacija

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сообщил, что Zaha Hadid Architects знакома с Вильнюсом, у нее большой опыт проектирования подобных объектов, она уже проектирует железнодорожную станцию линии Rail Baltica в Таллине.

"Представленная ими проектная идея создает своеобразный, узнаваемый образ, имеющий должное соотношение с контекстом нового вокзального терминала. Этот образ формирует качественную систему общественных пространств и посредством его обеспечивает важные связи между микрорайонами Науянинкай, Науяместис и Старым городом", – отметил в пресс-релизе М. Пакальнис.

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Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75, четвертое – литовской Archinova и датской PLH Arkitekter под кодом VGS159, а пятое – китайской Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co. под названием ZSEBUA.

В целом на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы.

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 членов, в ней работали литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления.

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