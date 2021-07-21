"Хотя эта услуга предоставляется всего лишь несколько месяцев, Bolt хочет распространить услугу каршеринга и на другие страны. Мы в Литве постоянно ищем способы предоставления клиентам новейших услуг, поощряющих слаженное передвижение. Поэтому поскольку Bolt Drive развивается, мы рассмотрим возможность предоставления услуги каршеринга и в Литве", - сказал BNS менеджер Bolt по развитию услуг каршеринга в странах Балтии Эймантас Балта.
Более конкретно планы он пока не раскрыл: "Когда у нас будут конкретные планы, мы информируем об этом общество и охотно предоставим больше деталей об этой услуге".
По данным BNS, Bolt уже ведет переговоры с литовскими банками о кредите на приобретение новых автомобилей.
В мае сообщалось, что в услугу каршеринга Bolt Drive планирует в этом году инвестировать 20 млн евро.
Bolt действует в Литве с 2014 года, платформа предоставляет услуги такси, проката электросамокатов и доставки еды на дом. У компании более 50 млн клиентов в 40 странах Европы и Африки.
Сейчас услугу каршеринга в Литве предоставляют компании City bee и Spark.
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