Большие зарплаты вернут в офис не всех: бизнес говорит, что Литва – не Америка

В компании Visma Tech нет жестких правил, сколько дней надо работать из дома, а сколько из офиса.
"Около 80% наших работников за месяц хотя бы раз приезжают в офис", – сказал гендиректор компании Агнюс Парадникас.
В компании 273 программиста. Были дни, когда в офисе работали лишь 30 из них, а максимальное количество было 110. Глава компании сказал, что веселее, когда в офисе много людей.
"Последние тенденции такие, что люди возвращаются и основной мотив - видят, что в офисе есть другие люди. Лпди притягивают людей", – сказал Парадникас.
В компании Elektrum Lietuva люди заранее планируют свою работу из офиса, свободное место бронируют в специальном приложении.
"Свободные места быстро заполняются. Все стараются заранее забронировать место, поскольку в нынешнем офисе у нас мало места. Когда мы видим, что люди охотно работают в офисе, мы арендуем дополнительные помещения", – сказал представитель Elektrum Lietuva Гедре Моркуне.
Опросы показали, что вернутся в офис хотят не все. По данным компании Talent Lab, 8 из 10 кандидатов с большим удовольствием работали бы из дома или гибридным методом.
"Полное возвращение в офисы, я думаю, с трудом возможно. Быть может потому, что уменьшились офисы, там стало меньше рабочих мест", – сказлаа представитель Talent Lab Лаура Гилене.
Масштабы работы из дома в США за 4 года выросли на 220%, поэтому Америка уже говорит о радикальных методах возвращения людей в офисы. Опросы работодателей показали, что 4 из 10 думают о том, чтобы платить надомникам меньшую зарплату, чем тем, кто ходит в офис. Google уже сделала такой шаг.
"ЕСть для этого основания. Снизились результаты некоторых специальностей, поэтому естественно, что компамнии решают этото вопрос", – сказал вице-президент Литовской конфедерации промышленности Мантас Гудас.
Бизнес говорит, что Литва – не Америка, поэтому у нас снижением зарплат работников не вернешь.
"У нас пока острая нехватка работников, tolпоэтому пока зарплаты не снизятся и не думаю, что путем наказания можно вернуть работников в офисы", – сказала Гилене.
Председатель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене как раз рекоммендует больше платить тем, кто работает удаленно, поскольку люди используют свои ресурсы, а работодатели не говорят о компенсациях.
Правда, Гудас напоминает, что такие работники экономят на дороге на работу.