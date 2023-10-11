Большие зарплаты вернут в офис не всех: бизнес говорит, что Литва – не Америка

В компании Visma Tech нет жестких правил, сколько дней надо работать из дома, а сколько из офиса.

"Около 80% наших работников за месяц хотя бы раз приезжают в офис", – сказал гендиректор компании Агнюс Парадникас.

В компании 273 программиста. Были дни, когда в офисе работали лишь 30 из них, а максимальное количество было 110. Глава компании сказал, что веселее, когда в офисе много людей.

"Последние тенденции такие, что люди возвращаются и основной мотив - видят, что в офисе есть другие люди. Лпди притягивают людей", – сказал Парадникас.

В компании Elektrum Lietuva люди заранее планируют свою работу из офиса, свободное место бронируют в специальном приложении.

"Свободные места быстро заполняются. Все стараются заранее забронировать место, поскольку в нынешнем офисе у нас мало места. Когда мы видим, что люди охотно работают в офисе, мы арендуем дополнительные помещения", – сказал представитель Elektrum Lietuva Гедре Моркуне.