Больше трети белорусских компаний уже уехали из Литвы

Андрей тоже работает в IT, живет в Литве с 2022 года, но в ближайшее время планирует переезд с семьей в Германию. „В Литве у нас быстро прошла адаптация, но шанс получить здесь гражданство даже не нулевой, а отрицательный - такое отношение теперь к белорусам, - говорит он. - Я плачу налоги, соблюдаю все законы и не хочу, чтобы меня воспринимали как проблему. Именно это сейчас происходит с белорусами в Литве“ .