"Об этом свидетельствуют данные: 60% всех платежей в Европе осуществляются из Литвы, через Литву", - заявила в пятницу Амуле в интервью национальной радиостанции LRT.

По ее словам, сейчас "начался этап зрелости компаний сектора".

"Отмечается слияние компаний, сильно увеличивающиеся обороты, доходность, чего раньше мы не видели так много — мы видели, что инвестиции все еще нужны»", — констатировала глава ассоциации.

По словам Амуле, в 2021 году рыночная доля сектора электронных денег и платежных учреждений достигла 2,6%, в этом году - почти 18%.

Гинтаутас Межетис, глава компании Paysera, подсчитал, что в литовском секторе финансовых технологий сконцентрировано 2% мировых инвестиций в секторе.

"По сравнению со всеми финансовыми потоками, которые инвестируются в другие предприятия или в другие сектора, это значительная сумма для такой страны, как Литва", — заявил он.

Банк Литвы (Центробанк) сообщил в сентябре, что доходы сектора в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли в 1,8 раза и достигли 375 млн евро, доход 10 крупнейших учреждений составил 80% доходов всего сектора, а более половины из них - 58% - получил банк электронных денег Revolut Payments.