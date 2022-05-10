"760 работников "Вильнюсского общественного транспорта" пытались вручить руководству заявления о приостановке действия трудовых соглашений с 16 мая, поскольку компания с 2018 года не выполняет условия коллективного соглашения", – сказал глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс.

"Сегодня мы приезжали в компанию, компания отказалась принимать заявления работников", – подчеркнул он.

Адвокат адвокатской конторы Triniti Jurex Нериюс Касиляускас информировал, что приостановка действия трудовых договоров - это возможность в рамках Трудового кодекса не ходить на работу в течение 3 месяцев – в это время работник не может быть уволен, ему обязаны платить минимальную зарплату. Профсоюз указал, что такие заявления намеревались подать около 600 водителей. Всего компании работают 1890 человек.

По словам Маркявичюса, что руководство компании хочет убедиться в том, что работники подают заявления "по своей собственной воле".

"Профсоюз сейчас пытается передать руководству эти заявления по эл. почте, сегодня их вышлют заказными письмами", – сказал он.

По словам Маркявичюса, основные претензии к руководству - этот тот факт, что зарплаты не индексируются в установленном в коллективном соглашении порядке, а также работодатель отказывается указывать в договорах почасовую оплату и размеры надбавок.

Спор профсоюзов и руководства "Вильнюсского общественного транспорта" длится уже больше года, в этом году профсоюз намеревался провести забастовку, однако эти планы были заморожены, когда дело попало в суд и из-за действия режима чрезвычайной ситуации

По словам Маркявичюса, работники не одобряют введенные в одностороннем порядке с 1 апреля компенсации за подвижной характер работы.

Профсоюзы и юристы отмечают, что такие надбавки не являются частью зарплаты, с них не платят налоги, а это отрицательно сказывается на социальных выплатах и будущих пенсиях.

Профсоюзы требуют платить работникам другие выплаты, просят отказаться от установки 6-дневной рабочей недели, обеспечить возможность иметь время обеденного перерыва.