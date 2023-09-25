Благодаря ветреной погоде в Литве подешевела электроэнергия

Оператор литовской системы передачи электроэнергии сообщил, что 18-24 сентября средняя оптовая еженедельная цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 22 проц. со 142 евро/МВтч до 111 евро/МВтч. В Латвии оптовая цена на электроэнергию изменилась так же, как и в Литве. В Эстонии цена снизилась на 21 проц. со 135 евро/МВтч до 106 евро/МВтч.

"В субботу в 1.51 час., после почти трехнедельного ремонта, соединение NordBalt было успешно запущено в эксплуатацию. Дневная торговля началась практически сразу, а в воскресенье на рынке торговли "на сутки вперед" уже было продано 97 проц. пропускной способности соединения для импорта из Скандинавии. По сравнению с прошлой неделей, цены на электроэнергию в Литве снизились более чем на пятую часть из-за ветреной и солнечной погоды. Производство ветроэлектростанций удвоилось и составило почти половину всей местной выработки электроэнергии, тогда как производство солнечной энергии упало на 22 проц., но по-прежнему составляло почти 17 проц. общего объема производства в стране.