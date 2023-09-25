Благодаря ветреной погоде в Литве подешевела электроэнергия

Оператор литовской системы передачи электроэнергии сообщил, что 18-24 сентября средняя оптовая еженедельная цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 22 проц. со 142 евро/МВтч до 111 евро/МВтч. В Латвии оптовая цена на электроэнергию изменилась так же, как и в Литве. В Эстонии цена снизилась на 21 проц. со 135 евро/МВтч до 106 евро/МВтч.
"В субботу в 1.51 час., после почти трехнедельного ремонта, соединение NordBalt было успешно запущено в эксплуатацию. Дневная торговля началась практически сразу, а в воскресенье на рынке торговли "на сутки вперед" уже было продано 97 проц. пропускной способности соединения для импорта из Скандинавии. По сравнению с прошлой неделей, цены на электроэнергию в Литве снизились более чем на пятую часть из-за ветреной и солнечной погоды. Производство ветроэлектростанций удвоилось и составило почти половину всей местной выработки электроэнергии, тогда как производство солнечной энергии упало на 22 проц., но по-прежнему составляло почти 17 проц. общего объема производства в стране.
В то время в Скандинавии из-за чрезвычайно ветреной и дождливой погоды цены на электроэнергию упали до рекордно низкого уровня, который фиксировался только в 2020 году, во время пандемии. Избыток электроэнергии был такой большой, что в течение всех семи дней недели формировались отрицательные почасовые цены на электроэнергию – это происходило вследствие сильного ветра ночью или солнца в полдень.
Отрицательные цены на электроэнергию являются сигналом рынку о том, что в системе присутствует существенный переизбыток генерации, а при невозможности увеличить потребление следует сократить производство электроэнергии – ради сохранения баланса между производством и потреблением", – сказала руководитель Департамента по развитию рынка Litgrid Айсте Красаускене.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе немногим сократилось: с 202 ГВтч до 201 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 51 проц. от объема потребления электроэнергии в стране. Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 102 ГВтч электроэнергии, что на 4 проц. меньше, чем неделей ранее, когда внутреннее производство достигло 107 ГВтч.
На прошлой неделе в Литве больше всего электроэнергии выработали ветроэлектростанции, их производство выросло на 102 проц. с 25 ГВтч до 50 ГВтч. Выросла и выработка гидроэлектростанциями – примерно на 15 проц., с 9 ГВтч до 10 ГВтч. Производство тепловых электростанций сократилось примерно на 60 проц. с 45 ГВтч до 18 ГВтч. Выработка солнечными электростанциями также снизилась – с 22 ГВтч до 17 ГВтч.