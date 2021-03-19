Бизнесмен: в ближайшие годы переориентация белорусских калийных удобрений из Клайпеды на РФ невозможна

По его словам, это крайне невыгодно и экономически нецелесообразно. Во-первых, компания "Беларуськалий" - стратегический партнер и держатель 30 процентов акций терминала в Клайпеде. Во-вторых, российские порты находятся дальше Клайпеды, следовательно, увеличатся затраты. В-третьих, перевалка грузов в Ленобласти – это большой риск. В-четвертых, в порту Усть-Луга пока нет контейнерного терминала.

"Кроме технических причин есть и более глубокие. Например, перевод погрузки калия в порты, где одновременно с этим грузятся грузы конкурентов, фактически означает передачу хоть и под опосредованный, но все же контроль конкурентов всего бизнеса, так как движение груза в порту – это еще и движение документов, из которых будут видны контракты, рынки, партнеры. В общем, вся коммерческая информация. Готовы ли "Беларуськалий" и "Белорусская калийная компания" к этому? Вопрос, думаю, риторический", - сказал бизнесмен в разговоре с изданием Tut.by.

Есть и другие моменты, которые, по его мнению, делают нецелесообразным перевод белорусских удобрений в российские порты. Например, из-за увеличения транспортного плеча «Беларуськалию» понадобится докупать вагоны, примерно 1000 штук. Кроме того, существенно возрастут затраты на обслуживание вагонов, так как удваивается пробег в расчете на одну перевезенную тонну. К тому же есть проблема вывоза более 1 млн тонн калия контейнерами (в Усть-Луге нет контейнерного терминала), а зимой понадобятся суда ледового класса. Технических проблем очень много.

По словам Удовицкого, чтобы направить удобрения в российские порты, Беларуси придется дотировать это направление. Например, через скидки к ж/д тарифу.

Помимо этого, есть риски еще более высокого порядка. Балтийское море соединяется с Северным морем и Атлантикой через датские проливы, а это территориальные воды стран НАТО.

"Взаимоотношения между ЕС, НАТО и Россией продолжают ухудшаться, и в какой-то момент, в качестве одной из мер давления на Россию, может возникнуть ограничение на следование судов через проливы в российские порты. Если в этот момент „Беларуськалий“ будет грузиться, например, в Усть-Луге, он станет заложником ситуации. Пожалуй, учитывая эти совершенно реальные риски, не „Беларуськалий“, а российские производители должны думать, чтобы создавать резервные площадки погрузки в портах стран Балтии и Финляндии. Впрочем, практически все они это уже сделали", - говорит Удовицкий.

Напомним, Birių krovinių terminalas (Терминал навалочных грузов) концентрируется на перевалке минеральных калийных удобрений. 30 процентов акций терминала принадлежат компании "Беларуськалий".

В прошлом году Игорь Удовицкий заявил о начале нового проекта – партнеры намерены увеличить пропускную способность терминала с 10 млн до 16 млн тонн. Это делается с расчетом на то, что БКТ в Клайпеде завяжет на себе не только удобрения "Беларуськалия", но и "Славкалия". Стоимость проекта оценивается в 100 млн евро.

Белорусский транзит формирует свыше 30 процентов годового грузооборота Клайпедского порта. По оценкам аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в 2019 году за счет перевалки белорусских грузов бюджет Литвы пополнился на 155 млн евро. Говоря о грузопотоках из РБ, в основном (свыше 70 процентов) в порту переваливают минеральные удобрения.