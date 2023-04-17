Как сообщается в пресс-релизе компании, в число лидеров по созданию новых рабочих мест попали предприятия Таурагского округа – здесь количество трудящихся выросло на 5% по сравнению с прошлым годом.

"Корпоративный кредитный риск остается прежним — в Литве насчитывается около 10% компаний с высоким риском, традиционно выделяются более рискованные сферы. Четверть строительных компаний оцениваются как компании с высоким кредитным риском, среди поставщиков услуг общепита и размещения таких компаний 17%, по 13% – в обрабатывающей промышленности и в сфере транспорта", – сказала руководитель бизнес-решений Scorify Юрга Тамашаускайте.

Однако в этом квартале положение компаний меняется интенсивнее. Количество начатых судопроизводств по делам о банкротстве в марте увеличилось на 5% по сравнению с февралем – до 121, тем не менее в первом квартале этого года таких судопроизводств было 308 или на 8% меньше, чем год назад.

Растет количество ликвидируемых предприятий – в марте ликвидационные процедуры начаты в отношении 1800. предприятий. Всего за первый квартал текущего года было объявлено о ликвидации 5000 компаний – это в 2,5 раза больше, чем в первый квартал 2022 г.

Тем не менее, темпы создания новых предприятий настраивают на более оптимистический лад. В марте учреждено 1500 новых предприятий, за первый квартал текущего года – 4600. Это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За квартал корпоративная задолженность перед "Содрой" сократилась на 8% до 133 млн евро. Бизнес равномерно сокращает свою задолженность перед "Содрой" с лета прошлого года, также сокращается и сумма отсроченной задолженности, которая на данный момент составляет 90 млн евро.

Численность работников продолжает расти – в марте число занятых увеличилось на 1,3% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество рабочих мест создают предприятия в крупных округах – Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, но выделяется и Таурагский округ, где количество занятых увеличивается на 5% в год. Уже не первый год компании этого округа сохраняют положительную тенденцию по созданию рабочих мест. Между тем количество рабочих мест в Утянском округе сократилось на 5%, в Алитусском – на 3%, а в Мариямпольском – на 1%.