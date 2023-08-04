Бизнес – о планируемых изменениях для самозанятых в Литве: это коснется всех

Комитет литовского Сейма по бюджету и финансам, который был назначен основным комитетом по вопросу налоговой реформы, начал слушания, хотя более детальное рассмотрение предложений по реформе запланировано на более позднее время, в конце августа или начале сентября.
В четверг времени хватило только на тему налогообложения отдельных видов деятельности, но также возникли дискуссии об интерпретации данных и технических деталях.
От критики к поддержке: презумпция сомнений и поддержка с целью сокращения неравенства
Председатель правления Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас говорит, что водители и курьеры составляют значительную часть самозанятых, и нынешняя предлагаемая налоговая реформа приведет к росту теневой деятельности. "Говорят, что налоговая реформа уменьшает неравенство в доходах, но как это может быть математически, если налоги также увеличатся для людей с самыми низкими доходами? Такие изменения приведут к увеличению теневой деятельности — боюсь, что дело будет обстоять именно так. (…) Есть такие коллеги, особенно зарубежные, они не собираются платить налоги, а уже заменяют проигрывающих в конкурентной борьбе местных жителей", — сказал Д. Рудокас.
Миндаугас Каукайтис, председатель совета адвокатов Литовской коллегии адвокатов, убежден, что налоговая реформа коснется всех.
"Налоговая реформа коснется всех, кто занимается индивидуальной деятельностью: снижение расходов, появление страхования по безработице, изменение базы отчислений Содры, изменение тарифа коснется всех. Введение налога, минуя шестимесячный срок может рассматриваться как нарушение Конституции", - привел доводы М. Кукайтис. Он попросил дать оценку влиянию реформы.
Вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Арунас Лауринайтис говорит, что нынешняя экономическая реальность не оценивается, отмечая, что "ситуация ставит перед промышленностью огромные проблемы". Он утверждает, что следует рассмотреть вопрос об универсальном налоге на недвижимость. "На данном этапе нет необходимости в налоговой реформе, достаточно принять только важные решения, которые нужны Литве", — говорит он.
Римгайле Балтуте, аналитик по социальной политике Национальной сети организаций по борьбе с бедностью, заявила, что поддерживает реформу, но необходимо искать пути увеличения доходов бюджета.
"Поддерживаем предложения, связанные с трудовыми отношениями и налогообложением отдельных видов деятельности, поскольку они соответствуют принципам справедливости. Но в целом хотим сказать, что у нас отсутствует четкое стремление значительно увеличить доходы бюджета. Ведь для сокращения неравенства доходов и бедности крайне важно, чтобы финансирование социальных услуг и социального обеспечения увеличивалась", - сказала Р. Балтуте.
Директор Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис убежден, что налоговая реформа затронет гораздо больше людей, чем представляет министерство. Он также подчеркивал, что индивидуальную деятельность и трудовые отношения нельзя отождествлять, потому что деятельность различна.
"Весь этот процесс и эмоции показывают, что одно из самых важных дел — надзор за налогами — проходят не так, как должно было быть. (…) Когда мы говорим об изменениях в налогообложении индивидуальной деятельности, я не могу согласиться с тем, что это коснется лишь отдельных лиц", — говорит А. Романовскис.
Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене также согласилась с отсутствием диалога и обсуждений, но о самой реформе отзывалась более благосклонно.
"Хочу согласиться с Андрюсом (Романовскисом) по поводу диалога. Последние изменения показывают, что не нужно драматизировать ситуацию с индивидуальной деятельностью (…). Мы приветствуем дополнительную социальную гарантию (пособие по безработице — ред.), хотя это и приведет к определенному повышению налогов — но занимающиеся индивидуальной деятельностью почувствуют определенную отдачу", — говорит И. Ругинене.
Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов поинтересовалась, когда реформа вступит в силу, если осенью ее одобрит Сейм. Министр финансов сказал, что это станет ясно после обсуждений с юристами.
Замечания высказали и парламентарии
Депутат Сейма Альгирдас Буткявичюс заявил, что подготовка реформы заняла слишком много времени, а на обсуждение осталось слишком мало. Он спросил, не будет ли противоречия Конституции, если некоторые изменения вступят в силу с января следующего год? Также парламентария интересовало, благоприятно ли сейчас время для изменения налогов и как это повлияет на инвестиционную привлекательность страны. В то же время он видел возможные противоречия между предложениями.
"В одной стороны с увеличением необлагаемого налогом дохода вы увеличиваете количество людей, живущих на средний доход, среднюю заработную плату или минимальную заработную плату, но за счет отмены льготы по НДС на общественное питание вы отнимете эту часть денег, особенно у семей с двумя-тремя детей", - говорит представитель демократической фракции "Во имя Литвы" А. Буткявичюс.
Г. Скайсте заявила, что в условиях войны, пандемии дискуссии о налогах были бы еще более "токсичными". "Слишком поздно или слишком рано для дебатов, наверное, никогда не бывает подходящего времени. Настало время представить и обсудить изменения. Думаю, что обязательство правительства представить контур реформы выполняется", - сказала Г. Скайсте.
Что касается льготы по НДС, она возразила, что наибольшую выгоду получают не покупатели. "Что касается льготы по НДС, то она обходится бюджету более чем в 100 млн евро, и в таком случае надо решить, куда лучше направить эти деньги: на оказание государственных услуг, на повышение заработной платы учителям, на увеличение тех же социальных пособий (...). Основные выгодополучатели, это рестораны быстрого питания, сетевые пиццерии и другие субъекты, которые забирают львиную долю, это точно не школьные столовые, как пытаются представить", - сказала Г. Скайсте.
Витаутас Миталас, представитель "Партии свободы", отметил, что неравенство доходов — это "фиговый листок", который используется для прикрытия реформы, при этом он сомневается, что реформа улучшит перераспределение в стране. Он предположил, что целью реформы является получение средств ЕС.
"Фондом восстановления и устойчивости Европейской Комиссии были установлены показатели для получения денег Евросоюза (...). Мой вопрос: поскольку Литве согласовывая вопросы с Фондом удалось получить 1 млрд. евро, одолжив часть энергетике, будем ли пересматривать налоговую часть? Второй вопрос о налогах: не рассматривали ли вы возможность ответить на быстрый рост необлагаемого дохода, снижением общего показателя налога на доходы жителей на 1 процент, что затронет большую часть работающего населения?", - спросил депутат.
По словам министра финансов, существует ложное представление о европейском фонде, что, дескать, "кто-то заставляет что-то сделать". По ее словам, обязательства фонду были подготовлены вместе с программой правительства. Мы говорили с Еврокомиссией о том, можно ли корректировать показатели, но единственное, о чем нам удалось договориться, — это сроки реализации. "Обсуждения с Еврокомиссией идут непросто", — отметила Г. Скайсте.
По словам министра, увеличение необлагаемого налогом дохода будет способствовать более эффективному сокращению неравенства, а общее снижение налога на доходы жителей создаст большую нагрузку на бюджет.
"Я не говорю, что изменения увеличат перераспределение, я говорю, что нет возможности уменьшать перераспределение. И поскольку разные политические силы последовательно заявляли о том, что необлагаемый налогом доход (ННД) нужно увеличивать по сравнению с минимальной зарплатой, именно это и делается. Для того, чтобы произошло увеличение ННД, налоговые поступления должны быть собраны где-то еще — собраны с людей, которые могут платить. Можно ли уменьшить общий налог с доходов жителей? Сейчас львиную долю доходов приносят лица, работающие по трудовому договору. Это означало бы большую дыру в бюджете. Однако более действенным инструментом является повышение ННД", - сказала Г. Скайсте. Представляя реформу в четверг, она повторила, что влияние реформы на самозанятых людей с низким доходом будет минимальным.
"85 проц. лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью по бизнес-лицензиям, прибыль которых составляет до 15 тыс евро их налоговое бремя не увеличится или увеличится минимально. Эти лица также включены в систему страхования безработицы. Изменения в индивидуальной деятельности затрагивают только тех, у кого более высокие доходы", — сказала Г. Скайсте. По ее словам, реформа затронет еще около 17,5 тысяч человек.
Что касается бизнес-лицензий, то лимит снижен с 45 тыс до 20 тыс евро годового дохода в евро (84 проц. владельцев бизнес-лицензий не почувствуют изменения).
Говоря о налогообложении больших доходов, Г. Скайсте сообщила, что в Литве их обладателей 16,5 тыс. Их доход превышает 60 средних зарплат. "Предлагается, что к доходам от 60 до 180 средних зарплат следует применять 5-процентный тариф, а те, кто получает около 180 средних зарплат - 7 процентный. Самое большое изменение коснется тех, кто получает большие дивиденды, скажем, более 1 млн евро в год, — в 2021 году таких было 218", — говорит Г. Скайсте.
Она также затронула тему налогообложения подарков. "В других странах подарки, как и наследство, облагаются налогом. Мы предлагаем облагать налогом дорогие подарки и подарки от родственников, стоимость которых превышает 300 тысяч евро в год. Предлагается также, чтобы передача бизнеса близким лицам не облагалась налогом, если обеспечивается продолжение деятельности", - сказала Г. Скайсте.
Председатель комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил представляющим замечания организациям совместно попытаться ответить на вопрос, как уменьшить неравенство доходов в стране.
Вероятно, это наименее часто задаваемый вопрос в представленных позициях. "Наверно, никто не станет спорить с тем, что в Литве самое большое неравенство. Нахождения в рейтингах по этим показателям рядом с Болгарией не приносит чести и гордости (…) Я хотел бы пригласить вас переступить порог только вами представляемых интересов", - сказал М. Линге. Он сказал, что предложения по реформе коснутся всех, но важно подчеркнуть, что они "очень неодинаковы по масштабу". По его словам, теперь возникает вопрос, "бороться ли с одним из самых больших неравенств в доходах или защитить комфорт тех, у кого более высокие доходы".
Уже вносятся новые предложения по налоговой реформе
В настоящее время предложения по реформе включают постепенное выравнивание суммы необлагаемого налогом дохода (ННД) и минимальной месячной заработной платы (МЗП), а также изменение налогов для самозанятых лиц.
В 2024 году ставка налога на доходы физических лиц для отдельных видов деятельности сохраняется на уровне 15 проц,, в 2025 году – 17 проц., а с 2026 года – 20 проц. По мнению Минфина, положение большинства самозанятых кардинально не изменится. Теперь, когда доход превышает 60 средних зарплат, выплачивается прогрессивная ставка в размере 32- процентного тарифа. Предлагается применять дополнительные 5% к части годового дохода, превышающей 60 средних зарплат (более 101 тыс. евро), а для части годового дохода свыше 180 средних зарплат (более 303 тысяч евро) – 7 процентный налоговый тариф.
Самозанятые лица и фермеры включены в систему страхования по безработице. Внося 1,31% от налогооблагаемого дохода, или около 12 евро в месяц, они смогут получать пособие по безработице после потери дохода, утверждает Министерства социальной защиты и труда Литвы. Его выплата привязана к продолжительности уплаты взносов.
Что касается расширения применения налога на недвижимое имущество, то основное место жительства физического лица (его налоговая стоимость) предлагается облагать налогом с использованием прогрессивного налогообложения: владелец недвижимости, стоимость которого не превышает 1,5-кратного медианного значения стоимости недвижимого имущества муниципалитета, в котором находится это недвижимое имущество, от уплаты налога будет освобожден. Превышая показатель, когда величина медианы составит 1,5-2, налог соответственно будет 0,06 %, а свыше 2 - налог будет взиматься в размере 0,1%.
Минфин предложил больше не применять налоговые льготы тем, кто участвует в III ступени пенсионного накопления или имеет инвестиционное страхование жизни.
С 2024 года предлагается увеличить лимит для регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) – в настоящее время он составляет 45 тыс. евро, но предлагается увеличить лимит до 55 тыс евро.
В Закон о подоходном налоге с населения уже зарегистрировано 10 предложений, среди которых предложение правящей "Партии свободы" законодательно закрепить уравнивание минимальной месячной заработной платы и необлагаемой суммы дохода.
В понедельник 54 бизнес и профессиональные ассоциации, действующие в стране, направили во фракции и комитеты Сейма обращение с критикой предложений по налоговой реформе. Работающие как индивидуальные предприниматели в различных сферах и коммерческие организации, действующие по всей Литве, заявляют, что они "единодушно отрицательно" относятся к законопроектам, которые, по их мнению, "предлагают повысить налогообложение доходов от индивидуальной деятельности и ввести прогрессивную шкалу налогообложения для жителей Литвы, создающих наибольшую добавленную стоимость".
Изменения в налоговой реформе Сейм утвердил в конце июня.
В среду парламентский комитет по социальным вопросам и труду обсудит проект. При этом комитет по бюджету и финансам обещает вернуться к реформе 21-23 августа.