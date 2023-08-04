Бизнес – о планируемых изменениях для самозанятых в Литве: это коснется всех

Она также затронула тему налогообложения подарков. "В других странах подарки, как и наследство, облагаются налогом. Мы предлагаем облагать налогом дорогие подарки и подарки от родственников, стоимость которых превышает 300 тысяч евро в год. Предлагается также, чтобы передача бизнеса близким лицам не облагалась налогом, если обеспечивается продолжение деятельности", - сказала Г. Скайсте.

Вероятно, это наименее часто задаваемый вопрос в представленных позициях. "Наверно, никто не станет спорить с тем, что в Литве самое большое неравенство. Нахождения в рейтингах по этим показателям рядом с Болгарией не приносит чести и гордости (…) Я хотел бы пригласить вас переступить порог только вами представляемых интересов", - сказал М. Линге. Он сказал, что предложения по реформе коснутся всех, но важно подчеркнуть, что они "очень неодинаковы по масштабу". По его словам, теперь возникает вопрос, "бороться ли с одним из самых больших неравенств в доходах или защитить комфорт тех, у кого более высокие доходы".