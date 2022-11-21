Бизнес ищет работников на время праздников: зарплаты до 1600 евро "на руки"

Конкуренция за работников особенно ярая в крупных городах.

В рождественский период количество посылок вырастает в разы. Компании готовятся к этому и ищут курьеров, распределителей посылок и других работников. Правда, им обычно предлагают работу на определенный срок.

Международная компания Venipak ищет до 100 работников. Представитель компании Агне Анайте заметила, что это меньше, чем в прошлом году, поскольку работников начали набирать раньше.

"Меньше работников набираем и с учетом экономических прогнозов и потому, что работники стали ответственнее, лояльнее", – сказала она, заметив, что сложнее всего ситуация с поиском работников в Вильнюсе из-за высокой конкуренции.

"Нехватку курьеров решаем с помощью программы Venipak Drive, когда к команде могут присоединиться и те, кто не работает в компании. Достаточно взять патент и иметь автомобиль, плюс приложение Venipak. Мы обучаем, обеспечиваем посток посылок, нагрузку и время работы человек выбирает сам", – сказала Анайте.

Меньше работников набирает и компания Omniva LT.

"В этом году нанимаем меньше работников, потому что реагируем на ситуацию на рынке и на рынке труда, обеспечиваем более эффективное управление ресурсами", – сказала представитель Omniva LT Рута Петрулите.

"Литовская почта" для обслуживания сети пакоматов LP Express наймет дополнительно 90 курьеров и распределителей посылок. По словам представителя "Литовской почты" Инги Ринкявичене, сейчас нагрузка на традиционную почту снизилась, зато больше потоку посылок идут через пакоматы.

Готовятся к праздникам и торговые сети. Например, сеть Maxima на Рождество ищет дополнительно 200 работников. - в магазинах, сфере логистики, производственных цехах.

Еще столько же работников ищет электронный магазин Barbora.

Другая сеть - Rimi Lietuva - ищет на праздники около 40 работников.

Сеть Lidl Lietuva в разных городах Литвы ищет 100 работников, в основном – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.

Сеть Iki дополнительный персонал на праздники не ищет.

Какие зарплаты предлагают работникам?

Курьерская компания DPD ищет грузчика, который работал бы в ночную смену. Зарплата – 900–1100 евро "на руки". В Каунасском районе этой компании нужен оператор по подготовке посылок (с 3 ч. утра), зарплата – 450–500 евро "на руки". Зарплата курьеров в объявлении DPD не указана.

Компания Venipak ищет курьеров в Электренай, Лентварисе и Вильнюсе. Зарплата – 1400–2640 евро "на бумаге" (до 1600 евро "на руки"). Распределителям посылок предлагают зарплату – 1248 евро "на бумаге".

Omniva LT ищет временных курьеров в Вильнюсе и Шяуляе, зарплата 1200–1950 евро "на бумаге" (до 1200 евро "на руки"). В Каунасе компании нужен работник по обслуживанию клиентов – 1010–1400 евро "на бумаге" (до 900 евро "на руки").

"Литовская почта" ищет почтальонов. Предлагает зарплату до 800 евро "на бумаге". Зарплата операторов-распределителей в два раза выше - в Каунасе 1600 евро "на бумаге".

Зарплаты в сфере продажи скромнее. Rimi в Каунасском районе и Вильнюсе предлагает места продавцам, зарплата 800–1160 евро "на бумаге" (работа 168 часов в месяц) или до 760 евро "на руки".

На сайте магазина Iki в Вильнюсе работнику в зале предлагается зарплата – 750–920 евро "на бумаге", кассиру в Шяуляе – 800–1040 евро "на бумаге", наборщику товаров в Вильнюсе – 820–1574 евро "на бумаге".

На сайте Maxima есть 180 вакансий. Например, кассиру-продавцу в Вильнюсе предлагают зарплату 790–890 евро "на бумаге", в Салининкай работнику в зале предлагают 770–870 евро "на бумаге".

На сайте Lidl – больше 60 вакансий. Несколько примеров: продавцу в Вильнюсе предлагают 1085-1400 евро "на бумаге" (до 909 евро "на руки"), в Каунасе - 1005-1300 евро (до 855 евро "на руки").

Зарплата в электронном магазине Barbora: комплектовщик - 1008-1750 евро "на бумаге".