"Мы взялись за реализацию планов совместной сети, чтобы уменьшить затраты и влияние на окружающую среду, а также чтобы ускорить внедрение 5G. Совместное развитие сети обеспечило бы для клиентов улучшение покрытия связью, потому что использовались бы башни - базовые станции не одного, а двух операторов", - сказал для пресс-релиза Bite Lietuva генеральный директор компании Пранас Куйсис.
Как сообщается, в мире довольно широко распространена практика, когда несколько операторов совместно инвестируют в сеть. И все же, по словам Куйсиса, несмотря на благоприятную позицию Еврокомиссии, были поставлены "ограничивающие условия".
"Хотя Bite вместе с партнерами прилагала немало усилий, не удалось найти экономически и технологически разумную модель, так как регуляторы не позволили делиться частотами", - сказал Куйсис.
В 2019 году компании мобильной связи Bite Lietuva и Tele2 учредили предприятие Centuria для внедрения совместной сети в Литве и Латвии. В деятельности Centuria также участвовало предприятие Bite Latvija группы Bites grupe.
Зарегистрированная в Латвии компания Centuria будет ликвидирована. Ее в равных частях контролировали Bite Latvija и Tele2.
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