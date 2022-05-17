Bite будет развивать сеть 5G в Литве со шведской Ericsson

По сообщению литовской компании, это крупнейшая инвестиция в сети связи за всю ее историю - Ericsson не только установит новые станции сети 5G, но и модернизирует имеющуюся сеть.
Bite отмечает, что оборудование Ericsson должно поступить в Литву в этом году.
"5G - технология всего нынешнего десятилетия. 5G получит больше всего инвестиций по сравнению со всеми представленными на сегодняшний день поколениями связи. Она станет полноценной альтернативой стационарному телевидению и домашнему, а также офисному интернету", - сказал для пресс-релиза генеральный директор Bite Lietuvos Пранас Куйсис.
Глава подразделения Ericsson по Северной и Центральной Европе Дженни Линдквист говорит, что жителям и предприятиям Литвы и Латвии будет предложено высокоскоростное подключение 5G с малой задержкой.
"Вполне вероятно, что связь 5G будет внедряться здесь, как и в других странах, быстрее, чем любое прежнее поколение технологий мобильной связи", - сказала она для пресс-релиза.
"За пять лет Bite уплотнит существующую сеть базовых станций связи еще на 35%. По всей Литве будут построены сотни новых базовых станций и вышек", - сказал главный директор Bite по технологиям Гинтас Бутенас.
Telia Lietuva, Bite Lietuva и Tele2 подали заявки на участие в первом аукционе по продаже блоков радиочастот 3 700 мегагерц для связи 5G в Литве в конце марта.
Служба регулирования связи сообщает, что первый аукцион связи 5G должен завершиться в конце мая.
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