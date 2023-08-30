30 августа 2023 г. 09:42

Биржевая цена на электроэнергию – максимальная в этом году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
По итогам 1–29 августа, средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool достигла 0,101 евро/кВтч без НДС, что на 20 проц. выше средней июльской цены, которая составляла 0,084 евро/кВтч. В этом году среднемесячная цена на электроэнергию была выше только зимой – в январе и феврале, когда она составляла 0,103 и 0,115 евро/кВтч соответственно, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Несмотря на то, что средняя биржевая цена на электроэнергию росла всего две недели подряд, тем не менее в период с 22 по 29 августа цена на электроэнергию за неделю выросла до 0,143 евро/кВтч без НДС – следовательно, она стала максимальной в ​​этом году, на 23 проц. превысив среднюю стоимость на минувшей неделе.

На прошлой неделе независимые поставщики электроэнергии не меняли цен на электроэнергию в 24-месячных фиксированных тарифных планах, лишь Ignitis внес небольшие изменения в 12-месячные фиксированные тарифные планы, снизив тарифы на 0,4-0,7 проц.

В настоящее время средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,256 евро/кВтч (две зоны) и 0,264 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных – 0,224 евро/кВтч и 0,233 евро/кВтч соответственно.

Тарифы в предлагаемых поставщиками 24-месячных фиксированных тарифных планах колеблются в пределах 0,17-0,34 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,33 евро/кВтч (одна зона).

Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах колеблются в пределах 0,17-0,28 евро/кВтч (две зоны) и 0,22-0,24 евро/кВтч (одна зона).
На данный момент 6-месячные и 9-месячные фиксированные тарифные планы предлагают по одному поставщику (соответственно Enefit и Elektrum Lietuva), 6-месячные и 9-месячные планы – все три поставщика.

Следует напомнить, что августовская цена гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,192 евро/кВтч (одна зона), а также 0,204 евро/кВтч и 0,164 евро/кВтч (две зоны).

Как сообщалось ранее, с 1 июля цена общественного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,227 евро/кВтч (одна зона), а также 0,261 евро/кВтч и 0,158 евро/кВтч (две зоны).

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