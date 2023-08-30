Биржевая цена на электроэнергию – максимальная в этом году

Несмотря на то, что средняя биржевая цена на электроэнергию росла всего две недели подряд, тем не менее в период с 22 по 29 августа цена на электроэнергию за неделю выросла до 0,143 евро/кВтч без НДС – следовательно, она стала максимальной в ​​этом году, на 23 проц. превысив среднюю стоимость на минувшей неделе.

На прошлой неделе независимые поставщики электроэнергии не меняли цен на электроэнергию в 24-месячных фиксированных тарифных планах, лишь Ignitis внес небольшие изменения в 12-месячные фиксированные тарифные планы, снизив тарифы на 0,4-0,7 проц.

В настоящее время средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,256 евро/кВтч (две зоны) и 0,264 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных – 0,224 евро/кВтч и 0,233 евро/кВтч соответственно.

Тарифы в предлагаемых поставщиками 24-месячных фиксированных тарифных планах колеблются в пределах 0,17-0,34 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,33 евро/кВтч (одна зона).