Биржа Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию до 5000 евро

Как передала пресс-служба "Nord Pool Group", на сегодня согласованный потолок цен в Балтийском регионе составляет 4000 евро за мегаватт-час, а с 21 сентября он вырастет до 5000 евро за мегаватт-час.
Повышение цен последует за рекордным повышением ценовой планки 16 августа, когда в промежутке от 18 до 19 часов электричество стоило 4 евро за киловатт-час или 4000 евро за мегаватт-час, что одновременно было и наибольшей возможной суммой на энергетической бирже.
Глава балтийской биржи электроэнергии "Nord Pool Spot" Ингрид Арус сказала "rus.postimees", что цена на электроэнергию в 4000 евро была вызвана ситуацией, когда мощностей региона и соединительных кабелей не хватало для покрытия спроса.
"В этот час, когда цена поднимается до уровня 4000 евро за мегаватт-час, желаемый спрос не может быть покрыт предложением. Это значит, что на бирже хотят купить больше, чем можно было продать на рынке", - пояснила Арус.
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