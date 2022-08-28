aA
С 21 сентября новым потолком стоимости электроэнергии станут 5000 евро за мегаватт-час, сообщила энергетическая биржа Nord Pool, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Биржа Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию до 5000 евро
© Shutterstock

Как передала пресс-служба "Nord Pool Group", на сегодня согласованный потолок цен в Балтийском регионе составляет 4000 евро за мегаватт-час, а с 21 сентября он вырастет до 5000 евро за мегаватт-час.

Повышение цен последует за рекордным повышением ценовой планки 16 августа, когда в промежутке от 18 до 19 часов электричество стоило 4 евро за киловатт-час или 4000 евро за мегаватт-час, что одновременно было и наибольшей возможной суммой на энергетической бирже.

Глава балтийской биржи электроэнергии "Nord Pool Spot" Ингрид Арус сказала "rus.postimees", что цена на электроэнергию в 4000 евро была вызвана ситуацией, когда мощностей региона и соединительных кабелей не хватало для покрытия спроса.

"В этот час, когда цена поднимается до уровня 4000 евро за мегаватт-час, желаемый спрос не может быть покрыт предложением. Это значит, что на бирже хотят купить больше, чем можно было продать на рынке", - пояснила Арус.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта

Обесценивание денег во всем мире заставляет жителей...

Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах

Из-за сильного роста цен на электричество в столице...

Darius Jasaitis

Мэр Неринги после неприбыльного лета сказал, что бизнес беспокоится о налогах

В последнее время въезд в Нерингу в разгар сезона стоит...

В суд передано дело Рагельскиса из-за возможных насмешек над белорусами

Пророссийский активист Лауринас Рагельскис предстал...

Погода совсем скоро изменится: когда в Литву придет прохлада

28 августа без осадков, воздух прогреется до 28–33...