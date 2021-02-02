Билеты на вильнюсскую лыжную трассу раскупили в одночасье

В понедельник на заседании правительство обсудило единственный вопрос – и разрешило открыть лыжные центры со 2 февраля.

В понедельник вечером на платформе bilietai.lt "Лепкальнис" стал продавать билеты на вторник-пятницу, их раскупили в тот же вечер. В социальных сетях стали обсуждать этот вопрос, опасаясь деятельности перекупщиков.

Бельскус заверил, что в продажу поступило немного билетов.

"Мы еще не открылись поэтому продали лишь небольшую часть билетов. Мы хотим посмотреть, как удастся регулировать потоки. Тогда увеличим количество билетов до условленного", – сказал он.

Правительство указало, что одновременно на подъемнике не должно быть больше 30 человек. Каждый из них может провести в центре не больше 2 часов.

Бельскус сказал, что билеты поступят в продажу в ближайшее время. Билеты будут продавать только по интернету не дольше, чем на 2 часа и не больше чем для 2 человек.