Билеты на вильнюсскую лыжную трассу раскупили в одночасье

В понедельник на заседании правительство обсудило единственный вопрос – и разрешило открыть лыжные центры со 2 февраля.
В понедельник вечером на платформе bilietai.lt "Лепкальнис" стал продавать билеты на вторник-пятницу, их раскупили в тот же вечер. В социальных сетях стали обсуждать этот вопрос, опасаясь деятельности перекупщиков.
Бельскус заверил, что в продажу поступило немного билетов.
"Мы еще не открылись поэтому продали лишь небольшую часть билетов. Мы хотим посмотреть, как удастся регулировать потоки. Тогда увеличим количество билетов до условленного", – сказал он.
Правительство указало, что одновременно на подъемнике не должно быть больше 30 человек. Каждый из них может провести в центре не больше 2 часов.
Бельскус сказал, что билеты поступят в продажу в ближайшее время. Билеты будут продавать только по интернету не дольше, чем на 2 часа и не больше чем для 2 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая оценка ситуации: сценарий Б может наметиться к концу марта (12)
Коронавирус в Литве понемногу отступает, к такому...
"Меня не сломали на допросах, но когда мы пересекли границу, я зарыдала": белорусская семья переехала в Литву, спасаясь от тюрьмы (80)
За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...
Власти Литвы посылают неоднозначные сигналы в связи с коронавирусом: февраль может быть очень тяжелым (58)
Февраль может быть очень тяжелым месяцем, поскольку...
"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве (30)
Во вторник в московском суде началось судебное...
В Москве проходит суд над Алексеем Навальным: "Конечно, меня дома не было! Что я мог сделать еще?" (161)
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля...