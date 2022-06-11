По словам Котрины Дзикарайте, представителя LTG Link, занимающейся перевозками пассажиров по железной дороге, компания была вынуждена повысить стоимость билетов из-за роста расходов – заработной платы и затрат на содержание поездов, особенно цен на электроэнергию и дизельное топливо.

"Поэтому LTG Link с 1 июня повысила цены на билеты в общественном транспорте дальнего следования в среднем примерно на 11 процентов", - сказала BNS представитель LTG Link.

По словам К. Дзикарайте, в этом году больше не планируется повышать цены: "Это единственное изменение цен в этом году".

В январе-мае LTG Link перевезла по местным маршрутам около 1,68 млн пассажиров — на 45% больше, чем год назад, и на 38% больше, чем два года назад.

"Рекордное количество людей предпочло путешествовать на поездах в 2019 году — целых 5,5 млн, а в пандемию 2020 года их количество сократилось до 3,4 млн", — сказала представитель LTG Link.

По словам К. Дзикарайте, в настоящее время в парке компании - 56 поездов, в том числе 14 электричек, которые курсируют по 15 различным местным маршрутам.

В то время Линас Скарджюкас, глава каунасской компании Kautra, одного из крупнейших литовских пассажирских перевозчиков, говорит, что ситуация, связанная с резким ростом цен на топливо на 10 центов только на этой неделе, уже исчерпала все внутренние резервы компании.

"Хотя у нас нет четкой даты, мы планируем повышение цен в ближайшее время, в июне - в среднем на 6-8 процентов. Конкретная цена будет зависеть от километража: более короткие или длинные поездки", — сказал BNS Л. Скарджюкас.

По словам главы Kautra, больше всего подорожание коснется дальних маршрутов.

"На городских и пригородных маршрутах цены на билеты устанавливает конкретный муниципалитет, а на международных маршрутах мы сейчас очень мало путешествуем", — сказал Л. Скарджюкас.

По словам секретаря по инновационной и транспортной политике ассоциации Linava Андрюса Бурбы, аналогичная ситуация и в других компаниях, поэтому перевозчики проинформировали ассоциацию о том, что вскоре им придется повысить цены на билеты примерно на одну десятую.

"Например, если билет на междугородний автобус из Вильнюса в Каунас сейчас стоит около 8,5 евро, то вскоре он будет стоить почти 10 евро, а билет из Вильнюса в Клайпеду будет стоить 26 евро вместо 23. Это значит, что поездки на море летом будут дороже", — сказал BNS представитель Linava.

По словам А. Бурбы, такое подорожание автобусных билетов, вероятно, будет не последним в этом году - осенью проезд на автобусе может стать еще дороже, поэтому Linava обратилась к правительству с просьбой рассмотреть компенсацию за билеты.