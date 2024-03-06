Билеты на поезда теперь можно купить через Google Maps

В настоящее время технологическое решение Distribusion Technologies GmbH используют уже более 1000 операторов, которые ежедневно предлагают поездки на общественном транспорте миллионам пассажиров. Планируется, что в скором времени билеты на литовские поезда можно будет приобрести через Google Maps и не только. К продаже билетов на поезда Литвы уже готовятся другие популярные системы продажи билетов по всему миру, такие как Omio, The Trainline, Kiwi, Booking.com, Trip.com, Kayak и другие.
"Это сотрудничество имеет для нас огромное значение, поскольку мы можем предложить путешественникам со всего мира возможность мгновенно покупать билеты на поезда на удобных платформах, когда они еще только планируют свои поездки. Это также соответствует долгосрочной стратегической цели нашей Группы - еще больше сосредоточиться на качестве обслуживания. Популярные платформы станут еще одним привлекательным инструментом для наших путешественников. Мы также будем способствовать тому, чтобы иностранные гости выбирали удобный и экологичный способ добраться до Литвы и путешествовать по нашей стране", - говорит генеральный директор LTG Group Эгидиюс Лазаускас.
Платформы систем планирования путешествий и продажи билетов обеспечат безопасные и удобные способы оплаты, отвечающие потребностям клиентов в разных странах. Популярные платформы будут предлагать одноразовые стандартные билеты с возможностью выбора класса билета. Путешественники на Google Maps, одной из самых популярных в мире платформ, теперь смогут не только планировать совместные поездки, но и покупать билеты в одной и той же системе.
"Мы рады сотрудничать с пассажирской транспортной компанией LTG Link и представить миру Литовские железные дороги, которые создают новую культуру путешествий не только в Литве, но и на международном рынке", - говорит Ромейн Вентанас, руководитель отдела железнодорожных партнерств Distribusion Technologies GmbH.
"Поездки иностранцев на поездах действительно имеют потенциал для роста. Около 20-25 % путешественников с наших основных рынков въездного туризма регулярно выбирают поезда при поездках за границу. Обычно это третий вариант после авиаперелета (часто обусловленного географией) и автомобиля. Поэтому мы можем ожидать, что и в Литве туристы с удовольствием выберут привычный для них вид транспорта, если им будет проще пользоваться", - говорит Ольга Гончарова, руководитель „Keliauk Lietuvoje“.