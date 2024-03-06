Билеты на поезда теперь можно купить через Google Maps

В настоящее время технологическое решение Distribusion Technologies GmbH используют уже более 1000 операторов, которые ежедневно предлагают поездки на общественном транспорте миллионам пассажиров. Планируется, что в скором времени билеты на литовские поезда можно будет приобрести через Google Maps и не только. К продаже билетов на поезда Литвы уже готовятся другие популярные системы продажи билетов по всему миру, такие как Omio, The Trainline, Kiwi, Booking.com, Trip.com, Kayak и другие.

"Это сотрудничество имеет для нас огромное значение, поскольку мы можем предложить путешественникам со всего мира возможность мгновенно покупать билеты на поезда на удобных платформах, когда они еще только планируют свои поездки. Это также соответствует долгосрочной стратегической цели нашей Группы - еще больше сосредоточиться на качестве обслуживания. Популярные платформы станут еще одним привлекательным инструментом для наших путешественников. Мы также будем способствовать тому, чтобы иностранные гости выбирали удобный и экологичный способ добраться до Литвы и путешествовать по нашей стране", - говорит генеральный директор LTG Group Эгидиюс Лазаускас.