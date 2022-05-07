Бежавшая от войны с детьми украинка нашла работу в Таураге: на родине работала баристой, сейчас - плетет рыболовные сети

От кофе до рыболовных сетей

Женщина без работы не сидит, несложно было ее найти и в Egersund Net, компании, производящей сети для промышленного рыболовства и аквакультуры. Здесь работают еще 11 украинцев, которые бежали от войны.

Мария сама нашла работу в Таураге, каждый день плетет рыболовные сети. Хотя она признает, что иногда устает физически, но чувствует себя эмоционально защищенной и спокойной.

"Работа несложная, достаточно было объяснить, как и что делать. Пока — все хорошо, — говорит девушка. - Я спрашивала у работодателей, говорили, что работа есть, только она может быть сложной. Я думала, ничего, пускай тяжелая, важно, чтобы у меня вообще была работа".

В Киеве девушка работала баристой. Она понимает, что здесь, в Литве, она не нашла бы такую ​​же работу.

"Мне очень нравилась прежняя работа. Я понимаю, что без знания языка невозможно работать баристой, потому что это постоянная работа и общение с людьми. Поэтому я даже не пыталась искать такую ​​работу. В будущем, возможно, буду искать, если только выучу литовский язык", — надеется украинка.

Мама и сестра остались в Украине

Последние десять лет Мария жила в Киеве. Когда началась война, на пару недель она с детьми приехала к матери, в город на западе Украины, но там не было ни работы, ни детского сада для детей.

"Не было смысла сидеть сложа руки, поэтому я решила приехать в Литву. Мой двоюродный брат работает здесь уже четыре года водителем-дальнобойщиком. После поездок он остается в Таураге, поэтому мне не составило труда решить, куда бежать", — говорит она.

Женщина поселилась за городом, получила жилье в частном доме, поэтому на жилищные условия не жалуется: "Гораздо лучше, чем я думала".

Собеседница сказала, что находится в постоянном контакте с оставшейся в Украине матерью и 8-летней сестрой.

"Мы говорим обо всем — о войне и детях. У них часто звучат сирены, несмотря на то, что в целом там довольно тихо. Мама до сих пор работает, торгует на рынке", — отмечает она.

Вспоминает страшную дорогу в Литву

По словам украинки, в городе, где у матери еще есть работа, пока спокойно, а в Киеве остаться не удалось.

"Сирены звучали почти непрерывно, днем ​​и ночью. Мы постоянно ощущали страх, поэтому лучше было уехать, чем ждать, когда это закончится", — говорит Мария.

Женщина вспоминает трудную дорогу, которую ей пришлось преодолеть до Литвы.

"Это было очень сложно: я уехала от мамы в 10 утра, а приехали мы в 5 утра. Следующего дня. Я была одна с детьми и чемоданами, было страшно пересекать границу.

Меня довезли на машине до границы, потом мы пошли пешком, а потом перевезли в пункт приема беженцев в Польше. Одна женщина поехала в Люблин, а там уже ждал брат", — рассказывает Мария.

На вопрос, есть ли у нее планы как можно скорее вернуться на родину, Мария не постеснялась ответить, что самое главное – это будущее детей.

"Я бы очень хотела вернуться в Украину, но я также понимаю, что экономика страны в ближайшее время будет низкой, и я должна думать о детях: моей дочери 5 лет, а сыну 3 года. Здесь они уже ходят в детский сад.

Никто не плакал, легко адаптировались. Самое главное — это поддержка людей, я даже не ожидала этого, не представляла, что это возможно", — улыбается девушка.