Без электроэнергии в Литве остаются 14 тысяч потребителей

Всего в субботу было нарушено, но восстановлено электроснабжение почти у 15 тыс. клиентов, около 90 тыс. потребителей получили ее от других линий менее чем через три минуты после отключения.
Самая сложная ситуация в Алитусском районе.
По данным ESO, предпринимаются усилия по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии потребителям, но в воскресенье работы продолжатся.
"В самых сложных местах мы устанавливаем крупнейшие электрогенераторы, с помощью которых восстанавливаем электроснабжение нескольким сотням потребителей", — пояснили в компании.
В настоящее время по всей Литве регистрируется более 900 неисправностей, работают 176 ремонтных бригад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За две недели литовцы потратили в Польше почти 6 млн евро: проблему видят в другом (22)
Согласно данным расчетов банковскими картами основных...
Профессор предупреждает, что новая пандемия неизбежна: этим летом необходимо принять меры (9)
Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил в...
Анушаускас отреагировал на заявление Беларуси: предлагает увеличить оборонный бюджет, попросит союзников остаться (5)
В воскресенье министр обороны Арвидас Анушаускас...
Беларусь раскрывает карты: российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы (88)
После учений в Беларуси не останется ни российских...
Глава МИД Литвы о действиях России: они все еще могут сделать шаг назад (71)
Опасения по поводу возможной войны в Украине в...