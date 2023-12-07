Бензин в Литве за неделю подешевел, дизельное топливо — подорожало

 
ELTA
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„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas
„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Средние цены на топливо в Литве за неделю изменились по-разному: цена на бензин снизилась на 0,7%, а цена на дизельное топливо выросла на 0,2%. Таким образом, разница между ценами на топливо увеличилась до 0,04 евро/л. Впервые в этом году средние цены на топливо в Литве ниже, чем в Польше, сообщает Литовское агентство энергетики.

По данным на 4 декабря, средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,52 евро/л, а средняя цена на бензин — 1,48 евро/л. С начала октября бензин в нашей стране остается дешевле дизельного топлива.

За неделю, 27 ноября - 4 декабря средние цены на бензин снизились на 0,04-1,7% во всех сравниваемых странах Балтии и соседних государствах.

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,49 евро/л и на 0,01 евро/л выше, чем в нашей стране. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,59 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо снизились на 0,1-0,9% во всех сравниваемых странах, за исключением Литвы, где средняя цена выросла на 0,2%.

По данным на 4 декабря, дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,523 евро/л, что на 0,003 евро/л ниже средней цены на дизельное топливо в Польше. В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,54 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.

Средние цены на бензин в странах Балтии сейчас на 4,2-11,6% ниже, чем 12 месяцев назад, а в Польше и Германии эти цены выше на 7,1% соответственно и 0,1%.

За последние 12 месяцев средние цены на дизельное топливо снизились на 6,7-16,9% во всех сравниваемых странах. За этот период самое сильное падение цен на топливо зафиксировано в Эстонии: средняя цена на бензин упала на 11,6 %, дизельное топливо подешевело на 16,9 %
В первые дни декабря оптовые цены на топливо также снизились: бензин подешевел на 0,01 евро/л, дизельное топливо – на 0,03 евро/л.

Агентство напоминает, что оптовые цены на топливо снизились и в ноябре: бензин подешевел на 0,11 евро/л, дизельное топливо — на 0,02 евро/л.

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