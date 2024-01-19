Бензин в Литве остается дешевле, чем в Польше

15 января средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,51 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,42 евро/л.

На прошлой неделе средняя цена на бензин снизилась на 0,4%, или 0,006 евро/л, а на дизельное топливо выросла на 0,1%, или 0,0002 евро/л.

Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии за неделю выросли на 0,1% и 1% соответственно.

Средние цены в Литве, Польше и Германии снизились на 0,4-0,9%. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,43 евро/л, что на 0,01 евро/л выше, чем в нашей стране.

Средние цены на дизельное топливо в Литве, Латвии и Германии выросли на 0,1-1%.

Средняя цена снизилась только в Польше – на 0,9%, тогда как в Эстонии средняя цена не изменилась.

Цена на дизельное топливо в Литве на 0,04 евро/л выше средней цены на дизельное топливо в Польше.

В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.