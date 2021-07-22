Бенедиктинский рынок в Вильнюсе планирует расширение

Пристройка будет меньше нынешнего здания.

"Участок небольшой, поэтому планируем здание площадью 800 кв. м, но с муниципалитетом мы еще ничего не согласовывали", – сказала она.

"У нас нет полного ассортимента, не хватает пекарни и еще некоторых акцентов", – прибавила директор.

Драбавичене сказала, что заполнить торговые места в новом здании будет несложно, уже составляется список.

"Многие нынешние клиенты планируют расширение. Мы видим и потребность в таких торговцах, которых у нас пока нет. Есть желающие открыть ресторан, ведем переговоры", – сказала она.

По словам Драбавичене, если все будет проходить без проблем, в начале весны начнется строительство, а открытие запланировано под Новый год, в худшем случае - весной 2023 года.

Такое решение, по ее словам, было принято из-за хороших результатов в 2020 году.

Delfi сообщал, что с мая 2021 года закрылся гастрорынок Uptown Bazaar, не выдержав испытания пандемией.