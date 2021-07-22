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Бенедиктинский рынок в Вильнюсе планирует расширение. Директор рынка Илона Драбавичене сказала, что сейчас покупают находящийся рядом участок земли, на котором построят еще одно здание.
Бенедиктинский рынок в Вильнюсе планирует расширение
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пристройка будет меньше нынешнего здания.

"Участок небольшой, поэтому планируем здание площадью 800 кв. м, но с муниципалитетом мы еще ничего не согласовывали", – сказала она.

"У нас нет полного ассортимента, не хватает пекарни и еще некоторых акцентов", – прибавила директор.

Драбавичене сказала, что заполнить торговые места в новом здании будет несложно, уже составляется список.

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"Многие нынешние клиенты планируют расширение. Мы видим и потребность в таких торговцах, которых у нас пока нет. Есть желающие открыть ресторан, ведем переговоры", – сказала она.

По словам Драбавичене, если все будет проходить без проблем, в начале весны начнется строительство, а открытие запланировано под Новый год, в худшем случае - весной 2023 года.

Такое решение, по ее словам, было принято из-за хороших результатов в 2020 году.

Delfi сообщал, что с мая 2021 года закрылся гастрорынок Uptown Bazaar, не выдержав испытания пандемией.

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